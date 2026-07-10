JAV žiniasklaida: D. Trumpas prieš vidurio kadencijos rinkimus atleido rinkimų komisijos narius

Kaip pranešė „USA Today“, dvipartinę Rinkimų pagalbos komisiją (EAC) paprastai sudaro keturi komisarai, tačiau du respublikonų paskirti jos nariai šių metų pradžioje atsistatydino.
Kaip pranešė dienraštis, abu atleisti komisijos nariai buvo paskirti demokratų ir ketvirtadienį gavo elektroninį laišką, kuriuo jiems buvo pranešta, kad jie atleidžiami iš pareigų.
„Prezidento Donaldo J. Trumpo vardu rašau, kad praneščiau jums, jog esate nedelsiant atleidžiamas iš Rinkimų pagalbos komisijos komisaro pareigų“, – rašoma Baltųjų rūmų pareigūno elektroniniame laiške vienam iš atleistų komisarų, pranešė CNN.
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Demokratai pasmerkė šį žingsnį, o aukšti valstijos rinkimų pareigūnai, tokie kaip Arizonos valstijos sekretorius Adrianas Fontesas, jį pavadino „neatsakingu ir pavojingu“.
„Ši vyriausybė ir toliau yra tvirtai pasiryžusi kelti chaosą mūsų rinkimų pareigūnams visoje šalyje“, – pranešime spaudai teigė jis.
JAV senatorius Markas Warneris iš Virdžinijos socialiniame tinkle „X“ parašė, kad šie atleidimai „turėtų kelti susirūpinimą kiekvienam amerikiečiui, nepriklausomai nuo to, kurią partiją jis remia“. „Sprendimas likus vos keliems mėnesiams iki 2026 m. vidurio kadencijos rinkimų atleisti visus likusius komisijos narius yra neįprastas žingsnis, dėl kurio administracija privalo nedelsdama pateikti paaiškinimą“, – pridūrė jis.
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Brennano teisingumo centro generalinis direktorius Michaelas Waldmanas šiuos atleidimus pavadino „keliančiais labai didelį nerimą, atsižvelgiant į nepaliaujamas prezidento Trumpo pastangas kištis į rinkimus“.
M. Waldmanas pridūrė, kad dvipartinis iš keturių narių sudarytos EAC pobūdis Kongreso buvo kruopščiai suplanuotas, kad tai pačiai politinei partijai galėtų atstovauti ne daugiau nei du nariai.
Pasak CNN, EAC buvo įsteigta 2002 m. Jos paskirtis – atestuoti balsavimo įrangą bei tvarkyti šimtus milijonų dolerių siekiantį federalinį rinkimų finansavimą.
Kaip pranešė CNN, D. Trumpas su EAC susikirto dėl savo vykdomojo įsako, kuriuo agentūrai buvo nurodyta į rinkėjų registracijos formas įtraukti reikalavimą pateikti pilietybės įrodymą, tačiau šis reikalavimas teisme buvo iš esmės užblokuotas.
Kaip pranešė „USA Today“, norėdama patvirtinti bet kokius sprendimus, komisija turi gauti trijų iš keturių narių pritarimą, tačiau naujiems jos nariams priimti gali prireikti keleto mėnesių.
Anot dienraščio, Baltieji rūmai savo pareiškime nurodė, kad prezidentas „pasilieka teisę atleisti asmenis, kurie galbūt ne visiškai pritaria svarbiai užduočiai – užtikrinti Amerikos rinkimų saugumą ir garantuoti, kad būtų suskaičiuoti visi teisėti balsai“.
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