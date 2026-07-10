Lenkijoje žygis baidarėmis virto gelbėjimo operacija: paauglės atsidūrė ligoninėje

Iš prie Bebros upės esančios vietos buvo girdėti pagalbos šauksmai. Į pagalbą įstrigusioms paauglėms atvyko pareigūnai, ugniagesiai ir savanoriai.
Pranešama, kad gelbėjimo operacijoje vyko vakare, oras buvo šaltas, lietingas ir vėjuotas. Keturios paauglės kartu su globėju liko baidarėse ir neįstengė pasiekti tilto.
Kaip nurodė Podlaskės policijos atstovas Tomaszas Krupa, prieš 18 val. Sokulkos policijos pareigūnai buvo informuoti apie ugniagesių gautą pranešimą. Jame buvo teigiama, kad paauglių grupė su globėju, iš viso penki žmonės, dėl blogų oro sąlygų negali baidarėmis pasiekti kelionės tikslo.
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„Prieš 18 val. Sokulkos policijos pareigūnai buvo informuoti apie ugniagesių gautą pranešimą. Iš jo buvo matyti, kad paauglių grupė su globėju, penki žmonės, dėl blogų oro sąlygų negali baidarėmis pasiekti tikslo“, – aiškino T. Krupa.
Galiausiai ugniagesiai, naudodami specialias valtis, visus žmones pergabeno į saugią vietą. Keturios 14–15 metų paauglės buvo išvežtos į ligonines Sokulkoje ir Augustave.
„Keturios 14–15 metų paauglės buvo nuvežtos į ligonines Sokulkoje ir Augustave. Priežastis buvo kūno atšalimas“, – sakė T. Krupa.