M. Simonian pareiškė, kad rusai anksčiau išgyveno dar sunkesnes sąlygas, todėl, jos teigimu, išgyvens ir dabartinį degalų stygių. Tokie jos žodžiai nuskambėjo Rusijoje tęsiantis degalų trūkumui.
„Benzino nėra. Na, aš dar prisimenu, mano karta prisimena, kaip maistas apskritai buvo pagal korteles. Jūs neprisimenate, ar ką?“ – kalbėjo M. Simonian.
Ji pasakojo apie 1992-uosius Krasnodare, kur, pasak jos, buvo naudojami kuponai. M. Simonian teigė, kad žmonės juos karpydavo ir eidavo apsipirkti.
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Rusijos propagandistė taip pat prisiminė vaikystę, kai, jos žodžiais, jai teko nešioti vandenį kibirais. Ji pabrėžė, kad tai buvo ne kokioje nors atokioje vietovėje ar kaime, o Krasnodaro miesto centre.
„Aš asmeniškai vaikščiojau su kibirais, būdama vienuolikos, dvylikos metų ir dar anksčiau, vandens – ne kokakolos, ne dar kažko, o vandens, nes vandens nebuvo“, – sakė M. Simonian.
Pasak jos, vandens statinė atvažiuodavo kažkur už kelių kvartalų, todėl žmonėms reikėdavo eiti su bidonais ir kibirais. Ji tvirtino, kad tai nėra išgalvota, nes šiuos sunkumus daugelis esą prisimena.
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„Na, juk tai buvo, mes visi tai prisimename, neišsigalvojame. Na ir ką, ištvėrėme? Ištvėrėme. Ir dabar ištversime. Aš tuo visiškai neabejoju“, – pareiškė M. Simonian.
Ji taip pat susiejo dabartinę situaciją su bandymais destabilizuoti Rusiją. M. Simonian teigė, kad „jie“ darys visa tai tam, kad rusai, kaip 1917 metais, esą bėgtų versti „caro tėvelio“.
Margarita SimonianRusijadegalai
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