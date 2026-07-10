Pasak pašnekovų, net ir pastarieji Ukrainos dronų smūgiai Rusijos naftos perdirbimo gamykloms bei uostams tik dar labiau sustiprino V. Putino ryžtą tęsti karo veiksmus.
Du šaltiniai teigė, kad V. Putinas, užuot sutikęs derėtis, gali dar labiau eskaluoti konfliktą. Vienas jų, reguliariai susitinkantis su Rusijos vadovu, tvirtino, kad artimiausiais mėnesiais eskalacijos tikimybė yra didelė.
Vienas pašnekovų taip pat teigė, kad V. Putinas atkakliai siekia pagrindinio tikslo – užimti likusią Donbaso dalį, nors Rusijos kariuomenės puolimo tempas šiais metais sulėtėjo.
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Tas pats šaltinis teigė, kad V. Putinas neseniai griežtai sukritikavo grupę patarėjų, pasiūliusių kompromisą – paskelbti paliaubas palei dabartinę fronto liniją.
Kitas šaltinis tvirtino, esą Rusijos vadovas tiki, kad Rusija netrukus perims viso Donbaso kontrolę.
„Reuters“ primena, kad birželį V. Putinas viešai atmetė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio raginimą susitikti ir susitarti dėl paliaubų.
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„Rusija yra pasirengusi taikiam konflikto sureguliavimui, tačiau turi pakankamai galimybių veikti savarankiškai ir tęsti specialiąją karinę operaciją“, – atsakydamas į prašymą pakomentuoti „Reuters“ straipsnį pareiškė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.
Tuo metu aukšto rango Ukrainos pareigūnas agentūrai „Reuters“ teigė, kad pastarųjų mėnesių Kyjivo žvalgybos duomenys rodo, jog V. Putinas rengiasi tolesniems karo veiksmams, o ne taikai.
Pasak jo, tai gali apimti naujas operacijas Ukrainos teritorijoje ar net galimą išpuolį prieš kitą Europos valstybę.
Šaltinis, reguliariai susitinkantis su V. Putinu, taip pat teigė, kad Rusijos vadovas Donetsko srities kontrolės perėmimą laiko principiniu klausimu ir pabrėžė, jog Kremliaus vadovui „reikia kokios nors pergalės“.
Čekijos prezidentas Petras Pavelas anksčiau pareiškė, kad Ukraina turi du mėnesius užbaigti karą ir atnaujinti derybas. Jis pažymėjo, kad V. Putinas po rugsėjo 20 d. numatytų Dūmos rinkimų gali paskelbti visuotinę mobilizaciją.
„Manau, kad turime galimybių langą toliau daryti spaudimą ir aiškiai parodyti Rusijai, jog esame pasirengę pradėti derybas. Rugsėjį Rusijoje vyks parlamento rinkimai. Mažai tikėtina, kad prezidentas Putinas paskelbs mobilizaciją iki jų, tačiau pasibaigus rinkimams šis galimybių langas susiaurės“, – perspėjo politikas.
Apie galimą eskalaciją Rytų Europoje perspėjo ir kelios NATO valstybių žvalgybos agentūros.
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