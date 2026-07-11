Rusijos vadovo atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Maskva naujų susitarimų nelaiko eskalacija, tačiau Vašingtono pasirinktą kryptį pavadino klaidinga.
Pasak D. Peskovo, didesnė karinė parama Ukrainai nepadės pasiekti taikos, o tik privers Rusiją plėsti vadinamąją „buferinę zoną“.
Kartu D. Peskovas pakartojo, kad Kremlius esą išlieka atviras diplomatiniam konflikto sprendimui ir naujam Vladimiro Putino bei D. Trumpo pokalbiui telefonu.
Tarp JAV ir Ukrainos – reikšmingas susitarimas: kyla tik viena bėda
Tačiau Maskva ir toliau atmeta Kyjivo siūlymus surengti asmeninį abiejų prezidentų susitikimą ir visiškai nutraukti ugnį.
Per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje D. Trumpas netikėtai teigiamai įvertino V. Zelenskio veiklą.
„Jis atliko nuostabų darbą“, – pokalbio metu pareiškė JAV prezidentas.
D. Trumpas taip pat paskelbė, kad JAV leis Ukrainai pačiai gaminti „Patriot“ raketas.
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„Mes suteiksime jums licenciją gaminti „Patriot“ raketas. Tai gana šaunu... Pasakiau: „Gaminkite jas patys“, – sakė jis.
„Patriot“ išlieka viena iš nedaugelio Vakarų oro gynybos sistemų, galinčių perimti balistines raketas, kuriomis Rusija reguliariai atakuoja Ukrainos miestus.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pareiškė, kad Rusijai darosi vis sunkiau apsaugoti savo oro erdvę. Pasak M. Rubio, naujasis susitarimas gali padėti sudaryti sąlygas deryboms dėl karo pabaigos.
D. Trumpas pridūrė, kad nors šį sprendimą galima vertinti kaip eskalaciją, jis taip pat gali priartinti karo pabaigą.
Nepaisant Kremliaus kritikos, Rusijos analitikai atkreipė dėmesį į pasikeitusią Vašingtono poziciją. Politologas Vladimiras Pastuchovas teigė, kad Ukrainos diplomatijai pavyko pakeisti Vakarų požiūrį į karą.
Pasak V. Pastuchovo, dabar būtent Rusijai teks aiškinti naujas „realybes vietoje“, kai D. Trumpo administracija pradėjo viešai pripažinti Ukrainos pasiekimus.
„Dabar būtent V. Putinui teks sukti galvą, kaip palankiau pateikti „realybes vietoje“, – sakė jis.
Kariniai ekspertai kartu perspėja, kad „Patriot“ raketų gamybos pradžia Ukrainoje problemos greitai neišspręs. Dėl technologijų sudėtingumo ir griežtos JAV gamybos kontrolės visavertė tokių raketų gamyba gali prasidėti tik po kelerių metų.
V. Zelenskis padėkojo JAV už priimtą sprendimą ir pabrėžė, kad Ukraina oficialiai pripažinta valstybe, galinčia įsisavinti tokių aukštųjų technologijų raketų gamybą.
Pasak V. Zelenskio, dabar abi šalys turi suderinti gamybos pradžios grafiką, o kuo greičiau bus pasiekti susitarimai, tuo greičiau Ukraina galės savo teritorijoje gaminti „Patriot“ raketas.
Parengta pagal „Unian“ inf.
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