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Bahamų nepriklausomybės dieną sukrėtė tragedija: sudužus lėktuvui žuvo 10 žmonių

2026 m. liepos 11 d. 11:43
Policijos duomenimis, penktadienį švenčiant Bahamų Nepriklausomybės dieną šioje Karibų jūros salų valstybėje sudužus lėktuvui žuvo 10 žmonių, įskaitant pilotą.
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Šventės diena virto „gedulo diena“, spaudos konferencijoje sakė ministras pirmininkas Philipas Davisas.
Žuvusiųjų pilietybė kol kas nėra žinoma.
Avarija įvyko šiaurinėje didžiausio Bahamų Androso salyno dalyje.
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Lėktuvas „Cessna 402“, kurį eksploatavo vietinė aviakompanija „Flamingo Air“, skrido iš sostinės Nasau tarptautinio oro uosto į San Androso oro uostą, pranešė Lėktuvų avarijų tyrimo tarnyba (AAIA). „Pranešama, kad lėktuvas susidūrė su sunkumais ir prieš tūpdamas įsirėžė į krūmus“, – teigiama AAIA pranešime.
Aviakompanija pranešė, kad kartu su atitinkamomis institucijomis stengiasi išsiaiškinti avarijos aplinkybes. Aviacijos ministerijos duomenimis, prieš tai tą pačią dieną kitas šios aviakompanijos eksploatuojamas orlaivis pranešė apie salone kilusį gaisrą.
Žiniasklaida pranešė, kad aviakompanijai laikinai uždrausta vykdyti skrydžius.
Penktadienį Bahamos šventė 53-ąsias nepriklausomybės nuo Jungtinės Karalystės metines.
Bahamų salosNepriklausomybės diena

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