V. Jermolajevo sūnus 35-erių Arturas Jermolajevas vadovavo didelio masto tarptautiniam sukčiavimo tinklui „Cosmo“, kurį sudarė daugiau kaip 50 nelegalių skambučių centrų, rašo minėtas portalas. Didžioji šių centrų dalis buvo įsikūrusi Kyjive, o pats A. Jermolajevas buvo laikomas pagrindiniu investuotoju.
„Būtent jis įkūrė šias įmones. Jis toliau pardavinėjo skambučių centro įrangą kaip franšizę“, – Estijos policiją cituoja portalas delfi.lt.
Remiantis portalo informacija, Estijos iniciatyva 2022 metų balandį penkiose šalyse – Nyderlanduose, Latvijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje ir Suomijoje – buvo atliktos kratos. Jose buvo saugomos esminės sukčių personalo ir apskaitos duomenų bazės, vidiniai susirašinėjimai bei ataskaitos apie pasisavintus pinigus.
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Kipre dėl įtarimų vadovavus plataus masto sukčiavimo schemai sulaikytas A. Jermolajevas vėliau buvo išduotas Estijai, kur šių metų balandį buvo pripažintas kaltu dėl sukčiavimo.
Remiantis teismo dokumentais, A. Jermolajevas pripažino sukūręs ir organizavęs telefoninio sukčiavimo schemą, kuri, prisidengdama fiktyviomis investavimo galimybėmis, 2019–2022 metais iš aukų keliose Europos šalyse išviliojo apie 100 mln. eurų. Vien Estijoje A. Jermolajevas ir jo bendrininkai pasisavino 5,4 mln. eurų, rašo portalas CNN.
Teismas A. Jermolajevui skyrė penkerių metų laisvės atėmimo bausmę, tačiau pagal sudarytą susitarimą jis iš Estijos buvo deportuotas, atlikęs tik keturis mėnesius bausmės.
Pagal susitarimo sąlygas A. Jermolajevas sumokėjo 8,5 mln. eurų baudą bei padengė jo išdavimo Estijai išlaidas. Estijos žiniasklaidos duomenimis, jis buvo deportuotas į Izraelį.
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Leidinio „Eesti Ekspress“ tyrimas atskleidė, kad dėl sukčiavimo nuteistas A. Jermolajevas 2016–2017 metais buvo Estijoje veikusio banko „Versobank“ keturių narių valdybos narys.
Nuo 2018 metų, kai Europos Centrinis Bankas panaikino „Versobank“ veiklos licenciją, A. Jermolajevas tapo banko stebėtojų tarybos nariu.
A. Jermolajevo tėvas V. Jermolajevas ėjo „Versobank“ stebėtojų tarybos pirmininko pareigas.
Daugiau detalių iš sprogdinimo Monake
Netoli Kyjivo rastas ukrainietės Anastasijos Berezovskos, įtartos prisidėjus prie sprogdinimo Monake, kūnas. Per šį išpuolį buvo sužeisti trys žmonės, tarp jų – iš Ukrainos kilęs milijardierius V. Jermolajevas.
Šia naujienas pirmadienį pranešė portalas „Ukrainska pravda“, remdamasis šaltiniais teisėsaugos institucijose. Portalo pašnekovų teigimu, moters kūnas buvo rastas liepos 6-ąją, maždaug 23 val.
Moteris buvo nušauta.
Šaltiniai taip pat nurodė, kad A. Berezovska nuo 2025 m. kovo 22 d. iki 2026 m. liepos 1 d. buvo išvykusi iš Ukrainos. Kitas „Ukrainska pravda“ šaltinis teisėsaugos institucijose pranešė, kad tiriant šią bylą jau sulaikyti du įtariamieji.
Vienas iš sulaikytųjų yra Vyriausiosios žvalgybos valdybos pareigūnas, kitas – buvęs teisėsaugos institucijų darbuotojas. Byla siejama su pasikėsinimu nužudyti Ukrainos oligarchą V. Jermolajevą, kuriam taikomos sankcijos.
Interpolas buvo paskelbęs 39-erių ukrainietės paiešką dėl išpuolio Monake. Interpolo pranešime nurodyta, kad A. Berezovska buvo ieškoma dėl pasikėsinimo nužudyti, sprogstamojo įtaiso padėjimo viešajame kelyje turint nusikalstamų ketinimų ir nusikalstamo sąmokslo.
Monako prokuratūra ketvirtadienį skelbė, kad tiriant sprogdinimą buvo nustatytas įtariamasis. Prancūzijos žiniasklaida pranešė, jog manoma, kad tai buvo moteris, bandžiusi apsimesti vyru.
Praėjusio pirmadienio vakarą asmuo paliko paketą nedidelio daugiabučio, esančio vos už kelių žingsnių nuo Prancūzijos sienos, vestibiulyje. Netrukus ten detonavo sprogstamasis įtaisas, kai įėjo trys gyventojai – pora ir 13-metis, kurie buvo sužeisti.
Monako valdžios institucijos dar nepatvirtino nukentėjusiųjų tapatybių. Vis dėlto, remiantis nuosekliais šaltiniais, išpuolio taikiniu tapo 58-erių V. Jermolajevas – iš Ukrainos kilęs pasiturintis verslininkas, dabar turintis Kipro pilietybę, taip pat jo partnerė ir sūnus.
Nekritinės būklės paauglys buvo paguldytas į Lenvalio vaikų ligoninę Nicoje. Abu suaugusieji, kurių gyvybėms grėsė pavojus, buvo išgabenti į Nicos universitetinę ligoninę.
Trečiadienį vyro gyvybei pavojus jau nebegrėsė. Moters būklė tuo metu dar nebuvo stabili.
V. Jermolajevas Monake gyvena mažiausiai nuo 2021 m. Nuo 2023 m. gruodžio Ukrainoje jam taikomos sankcijos dėl verslo Kryme, kurį aneksavo Rusija.
Kyjivas teigia, kad V. Jermolajevas turėjo alkoholio verslą Rusijos aneksuotame Kryme ir mokėjo mokesčius Maskvai po to, kai ši 2022 m. įsiveržė į Ukrainą.
Parengta pagal delfi.lt, CNN ir ERR.ee inf.