Lenkijos premjeras paskelbė apie paminklą per karą ukrainiečių vykdyto „genocido“ aukoms

Varšuva ir Kijevas jau kelis dešimtmečius nesutaria dėl Antrojo pasaulinio karo metu abiejų pusių vykdytų civilių žudynių, o tai pablogino šalių santykius.
Tačiau šis ginčas įgavo dar didesnę reikšmę, atsižvelgiant į Lenkijos paramą kaimynei Ukrainai, kuri ginasi nuo Rusijos invazijos.
„Varšuvoje bus pastatyta Atminimo siena su amžinąja ugnimi ir visų rastų bei identifikuotų aukų vardais“, – sakė D. Tuskas vaizdo įraše, paskelbtame socialiniuose tinkluose.
Respublika nepamirš nė vieno
D. Tusko pranešimas paskelbtas 1943 m. „Kruvinojo sekmadienio“ metinių išvakarėse – tada Ukrainos sukilėlių armijos (USA) ir Ukrainos nacionalistų organizacijos (UNO) daliniai Voluinėje, dabar šiaurės vakarų Ukrainoje, nužudė tūkstančius lenkų.
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Lenkijos duomenimis, 1943–1945 m. buvo nužudyta nuo 70 000 iki 100 000 civilių, manoma, kad represijų metu žuvo iki 12 000 ukrainiečių.
Ukrainoje USA ir UNO laikomos grupėmis, kovojusiomis už nepriklausomybę prieš Raudonąją armiją ir Tarybų Sąjungą.
Gegužę Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sukėlė pasipiktinimą Lenkijoje, paskelbęs, kad karinį dalinį pavadins USA garbei.
Atsakydamas į tai, Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis atėmė iš V. Zelenskio aukščiausią šalies apdovanojimą – Baltojo erelio ordiną.
Gydyti žaizdas
D. Tuskas, buvęs Europos Vadovų Tarybos pirmininkas ir tvirtas Ukrainos rėmėjas kovoje su Rusija, sakė: „Atmintis ir tiesa turi padėti mums kurti geresnę ateitį be neapykantos ir be paniekos. Taikos ir abipusės pagarbos Europa, po Antrojo pasaulinio karo susitaikiusi Europa, tapo įmanoma dėka tiesos ir dalykų vadinimo tikraisiais vardais. Kas nori prisijungti prie šios bendruomenės, tas turi būti pasirengęs priimti šią tiesą.“
Olykoje, šiaurės vakarų Ukrainoje, Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas-Kamyszas per minėjimo ceremoniją sakė, kad Varšuva ir Kijevas turi „eiti į priekį kartu“, kad „sukurtų geresnę ateitį, prisiimdami atsakomybę už praeitį“.
„Draugystė reiškia sakyti vienas kitam tiesą, net ir sudėtingą tiesą“, – sakė Lenkijos gynybos ministras, pridurdamas, kad yra čia „ne tam, kad vėl atvertų senas žaizdas, o tam, kad jas išgydytų“.
Varšuvoje Ukrainos ambasadorius Lenkijoje Vasilas Bodnaras padėjo vainiką „visų Antrojo pasaulinio karo aukų, tiek lenkų, tiek ukrainiečių, atminimui“.
Jis paragino abi šalis siekti „susitaikymo“, kuris, jo teigimu, yra būtinas norint pasipriešinti „Rusijos grėsmei“.
Ceremonijos taip pat vyko pietryčių Lenkijos pasienio mieste Cheleme – svarbiame geležinkelio mazge, jungiančiame su Kijevu – vietoje, kur planuojama įkurti muziejų žuvusiems Voluinėje.
Miesto meras Jakubas Banaszekas teigė, kad šios minėjimo ceremonijos „nėra nukreiptos prieš šiandieninę Ukrainą ar jos piliečius“ ir nesiekia sukelti susiskaldymo bei priešiškumo.
„Tai yra istorinių įvykių aukų atminimo išraiška“, – pridūrė jis.
Ieva Venskevičiūtė (AFP)