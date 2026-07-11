Prie sienos su Rusija – nauji Estijos planai

Leidinio duomenimis, Narvos miesto tarybai priėmus sprendimą dėl žemės sklypų mainų su valstybe, pradėtas pasirengimas karinio miestelio statybai. Pirmajame etape numatyta apgyvendinti 150 karių.
Gynybos investicijų centro projektų portfelio vadovas Ando Voogma teigė, kad pagrindinis karinis miestelis bus pastatytas vienu etapu.
„Planuojamą pagrindinį karinį miestelį pastatysime per vieną etapą. Darbai prasidės metų pabaigoje ir bus baigti 2028 metų vasarą. Be to, Narvoje įrengsime laikiną konteinerinį karinį miestelį, kurio statyba bus baigta iki 2027 metų pradžios“, – sakė jis.
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Po žemės sklypų mainų Narvos savivaldybė gaus apie 400 tūkst. eurų kompensaciją ir sklypą senamiesčio rajone.
Narvos merė Katri Raik teigė, kad šis sklypas tiktų nedideliam gyvenamajam namui.
„Apie tai kalbėsime vėliau. Kol kas neaptarėme konkrečių planų, projektų, derinimų ar investuotojų. Ne, dabar vasara“, – sakė ji.
Estijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo duomenimis, Narvoje planuojama dislokuoti 1-osios pėstininkų brigados padalinį. Karinis miestelis bus pritaikytas iki 1000 žmonių, tačiau nuolat jame tarnaus apie 200 karių.
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