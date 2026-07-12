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Iš V. Zelenskio – žinia dėl Ukrainos vyriausybės pertvarkos: atsistatydino ministrė pirmininkė

2026 m. liepos 12 d. 15:15
Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui paskelbus apie vyriausybės pertvarkymą, sekmadienį iš pareigų atsistatydino Ukrainos ministrė pirmininkė Julija Svyrydenko, skelbia leidinys „The Kyiv Independent“.
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2025 m. liepos mėn. buvusį ministrą pirmininką Denysą Šmyhalį pakeitusi J. Svyrydenko dabar imsis naujų pareigų: ji vadovaus bendradarbiavimui su pagrindiniais Ukrainos partneriais, socialiniame tinkle paskelbė V. Zelenskis.
„Ukraina keičia savo politinę strategiją. Kiekvieną prioritetinę užsienio politikos kryptį prižiūrės konkretus asmuo, turintis didelę patirtį ir gebantis įgyvendinti lyderių lygmeniu pasiektus susitarimus bei pateisinti Ukrainos žmonių lūkesčius“, – rašė Ukrainos prezidentas.
„Aš aptariau detales su Ukrainos ministre pirmininke Julija Svyrydenko. Susitarėme, kad šių pokyčių įgyvendinimas reikalauja Ministrų kabineto atnaujinimo“, – pridūrė jis.
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V. Zelenskis taip pat paskelbė apie būsimus pokyčius Ukrainos teisėsaugos institucijų vadovybėje, tačiau nenurodė, kokie jie bus.
Paskutinį kartą didelį vyriausybės pertvarkymą Ukrainos lyderis atliko 2026 m. sausio mėn. po didelio korupcijos skandalo, į kurį 2025 m. lapkričio mėn. buvo įsitraukę jo artimiausio rato nariai, įskaitant buvusį Prezidento kanceliarijos vadovą Andrijų Jermaką, primena leidinys.
Volodymyras ZelenskisUkrainakaras Ukrainoje

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