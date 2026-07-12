Mirė buvęs Kataro emyras šeichas Hamadas bin Khalifa Al Thani

Jo mirtis yra „didelė netektis tautai“, sekmadienį pranešė emyro kanceliarija.
Šeichas H. bin Khalifa Al Thani šią Persijos įlankos valstybę valdė beveik 20 metų – nuo 1995 iki 2013 m. Dabartinis emyras Tamimas bin Hamadas Al Thani yra jo sūnus.
H. bin Khalifa Al Thani perėmė valdžią iš savo tėvo per perversmą be kraujo praliejimo, o 2013 m. savanoriškai ją perdavė savo sūnui – tai buvo neįprastas žingsnis šioje paveldimoje monarchijoje.
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Šeichas H. bin Khalifa Al Thani šią nedidelę valstybę reformavo ir modernizavo, taip pat žymiai išplėtė jos diplomatinę įtaką.
Tačiau žmogaus teisių organizacijos griežtai kritikavo jo modernizacijos projektuose dirbusių darbuotojų, ypač migrantų, išnaudojimą.
Jo vadovavimo laikotarpiu buvo žymiai išplėsta gamtinių dujų gavyba: dabar Kataras yra vienas iš didžiausių jų eksportuotojų pasaulyje.
Jis pritraukė investicijas į šalį ir užtikrino 2022 m. FIFA pasaulio futbolo čempionato surengimą – teisė jį organizuoti šaliai buvo suteikta 2010 m.
Šeichas H. bin Khalifa Al Thani taip pat įkūrė naujienų kanalą „Al Jazeera“, kuris dabar yra vienas iš svarbiausių ir įtakingiausių transliuotojų arabų pasaulyje.
Jis paliko tris žmonas, su kuriomis susilaukė iš viso 24 vaikų.
Al Thani dinastija Katare įsitvirtino XIX a. Šalis ilgą laiką buvo Didžiosios Britanijos protektoratas, o nepriklausomybę įgijo 1971 m.