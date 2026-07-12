Pietų Karolinos valstijai JAV Senate atstovavęs 71-erių respublikonas mirė šeštadienį „po trumpos ir staigios ligos“, pranešė jo biuras.
L. Grahamas buvo Senato Biudžeto komiteto pirmininkas ir lapkričio mėnesį siekė penktosios šešerių metų kadencijos Senate. Jis buvo vienas iš žinomiausių Senato narių ir partijos viduje užėmė svarbią poziciją gynybos bei tarptautinių reikalų klausimais.
Remiantis „NBC News“ gautu policijos radijo pokalbių įrašu, šeštadienio vakarą greitosios pagalbos ekipažas reagavo į pranešimą apie „širdies sustojimą“ L. Grahamo namuose Kapitolijaus kalne.
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„NBC News“ peržiūrėtos nuotraukos rodo, kad greitosios pagalbos medikai neštuvais išnešė žmogų iš L. Grahamo namų į laukiančią greitosios pagalbos mašiną.
L. Grahamas neseniai buvo grįžęs iš Kijyvo, kur susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.