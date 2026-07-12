Sirijos pereinamojo laikotarpio parlamentas pradėjo darbą

2024 m. gruodį nuvertus ilgametį valdovą Basharą al-Assadą, naujosios Sirijos valdžios institucijos išformavo šalies marionetinį parlamentą ir priėmė laikiną konstitucinę deklaraciją, kuri galioja penkerių metų pereinamajam laikotarpiui.
Praėjusių metų spalį, vykstant procesui, kuris buvo kritikuojamas kaip nedemokratiškas, rinkimų komisijos – kurią savo ruožtu paskyrė prezidentas Ahmedas al-Sharaa – paskirti vietiniai komitetai pradėjo rinkti du trečdalius iš 210 naujojo parlamento narių.
Likusius 70 narių A. al-Sharaa paskyrė praėjusią savaitę.
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Sesija prasidėjo sekmadienį, dalyvaujant 206 nariams, neįskaitant narių iš pietuose esančios Svidos provincijos, kurioje daugumą sudaro druzai, ir vieno nario, kuris po paskyrimo, dar neprasidėjus parlamento posėdžiams.
Svida vis dar nėra paskyrusi savo narių po praėjusiais metais ten įvykusių konfesinių susirėmimų, nors A. al-Sharaa paskyrė du atstovus iš šios provincijos.
Atrankos procesas vyko šių metų pradžioje buvusiose kurdų valdomose šiaurės ir šiaurės rytų teritorijose, Damasko valdžiai perėmus ten kontrolę ir pasirašius susitarimą dėl kurdų institucijų integravimo į valstybę.
Atstovai davė priesaiką ir 99 balsais išrinko parlamento pirmininku Abdelhalimą al-Awwaką – teisės ekspertą iš Hasakeho provincijos ir vieną iš praėjusių metų konstitucinės deklaracijos rengėjų.
Svarbus etapas
Savo įžanginėje kalboje A. al-Sharaa paragino įstatymų leidėjus būti „atsakomybės ir kompetencijos pavyzdžiais bei prisidėti prie dialogo kultūros, teisinės valstybės ir pagarbos institucijoms kūrimo“, pridurdamas, kad šalis rašo „naują savo istorijos skyrių“.
Claudio Cordone, JT specialiojo pasiuntinio Sirijai pavaduotojas, pavadino pirmąjį parlamento posėdį „svarbiu etapu šalies politinėje pereinamojoje fazėje“, pridurdamas, kad „atidžiai stebės jo darbą ir bus pasirengę jį remti“.
Per savo pratęsiamą 30 mėnesių kadenciją parlamentas turėtų imtis kelių užduočių – visų pirma suformuoti komitetą konstitucijos projektui parengti, patvirtinti biudžetą, siūlyti ir keisti įstatymus.
Tačiau, analitikų nuomone, išlieka dideli iššūkiai, susiję su įstatymų leidžiamosios valdžios nepriklausomumu ir valdžių atskyrimu.
Sirijos gyventojai kritikavo parlamento formavimo mechanizmą, nurodydami, kad nebuvo surengti tiesioginiai rinkimai ir kad nepakankamai atstovaujama moterims.
Pilietinės visuomenės organizacijos taip pat pasmerkė visos vykdomosios valdžios sutelkimą A. al.-Sharaa rankose, nes nėra ministro pirmininko.
Taip pat buvo kritikuojamas nepakankamas įvairių Sirijos religinių ir etninių grupių atstovavimas.
Politologas Ibrahimas al-Asilas agentūrai AFP sakė, kad negalima vertinti parlamento, kol nepažiūrėta, kaip jis veikia.
„Parlamentas gali atlikti savo vaidmenį priimdamas teisės aktus ir prižiūrėdamas vyriausybės darbą“, ypač rengdamas ir keisdamas įstatymus, – sakė politologas.
Parlamentas turi „galimybę užsitikrinti nepriklausomybę, o tam reikia, kad prezidentas pasitrauktų į antrą planą ir leistų parlamentui tvarkyti savo reikalus. Parlamento nepriklausomybė nuo vykdomosios valdžios yra esminis jo sėkmės veiksnys“, – pridūrė I. al-Asilas