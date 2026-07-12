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Toronte – šaudynės šokių festivalyje: žuvo du žmonės, užpuolikas vis dar laisvėje

2026 m. liepos 12 d. 09:09
Šeštadienį per šaudynes Kanados mieste Toronte vykusiame salsos festivalyje žuvo du žmonės, dar mažiausiai keturi buvo sužeisti, pranešė vietos policija. Užpuoliko vis dar ieškoma.
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Remiantis naujausia Torontos policijos ataskaita, įvykio vietoje buvo rasti šeši nukentėjusieji su šautinėmis žaizdomis, du iš jų buvo mirę. Daugiau informacijos apie sužalojimų sunkumą nepateikta.
„Šioje teritorijoje tebėra didelės policijos pajėgos, pareigūnai tęsia tyrimą“, – savo pranešime platformoje „X“ teigė teisėsaugos institucijos.
Įvykio vietoje buvęs naujienų agentūros AFP žurnalistas pranešė, kad šaudynės įvyko šokių festivalyje Toronto miesto St. Clair prospekte „Salsa on St. Clair“.
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„Esu sukrėstas beprasmiško smurto per festivalį „Salsa on St. Clair“, nusinešusio dvi gyvybes ir sužeidusio kelis kitus žmones“, – socialiniame tinkle parašė Ontarijo premjeras Dougas Fordas.
Kaip skelbta, praėjusio mėnesio pabaigoje šaudynės įvyko kitame Kanados mieste Monrealyje. Tuomet užpuolikas nužudė du žmones, jį vėliau nukovė teisėsaugos pareigūnai.
Per vasario mėnesį mažame angliakasybos miestelyje Tambler Ridže šalies vakaruose vykusias šaudynes mokykloje žuvo aštuoni žmonės, tarp jų – užpuolikės motina ir netikras brolis. Dar 27 liko sužeisti. Šaulė nusižudė.
TorontasKanadašaudynės

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