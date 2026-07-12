„Liepos 11 d., šeštadienio vakarą, JAV senatorius Lindsey Graham mirė po trumpos ir netikėtos ligos“, – teigiama Pietų Karolinos respublikonų senatoriaus biuro pranešime, paskelbtame jo oficialioje paskyroje platformoje „X“.
Karinga užsienio politika ir aktyvia veikla šioje srityje pasižymėjęs respublikonų senatorius buvo tvirtas karo Irane rėmėjas, o pastaraisiais metais ragino tiek D. Trumpo, tiek J. Bideno administracijas aktyviau remti Kyjivo kovą su Rusijos invazija.
L. Grahamas dar penktadienį Kyjive susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, kur, kaip pranešama, pasisakė už griežtesnes ekonomines sankcijas Rusijai ir jos sąjungininkams.
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V. Zelenskis po jo viešnagės platformoje „X“ teigė vertinantis L. Grahamo paramą, pažymėdamas, kad tai buvo jau dešimtasis šio JAV senatoriaus vizitas į jo šalį.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pagerbė įtakingą senatorių, vadindamas jį „vienu iš nuostabiausių žmonių“.
„Senatorius Lindsey Grahamas, vienas nuostabiausių žmonių ir senatorių, kuriuos kada nors pažinojau, mirė! Jis nepaliaujamai dirbo ir buvo tikras Amerikos patriotas. Lindsey mums labai trūks!!!“ – savo platformoje „Truth Social“ rašė D. Trumpas.
Tačiau jųdviejų santykiai anaiptol ne visada buvo tokie šilti.
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2016 m. L. Grahamas nesėkmingai bandė tapti prezidentu, tuomet įspėdamas, kad respublikonai neturėtų palaikyti D. Trumpo, mat šis yra „rasinę neapykantą kurstantis, ksenofobiškas, religinis fanatikas“.
Jų santykiai dar labiau pašlijo po 2021 m. sausio 6 d. maišto Kapitolijuje.
L. Grahamas tuomet pareiškė, kad jo kolegos respublikonai turėtų „manęs nebeįskaičiuoti, jau gana“. Tačiau vėliau jis balsavo prieš D. Trumpo apkaltą.
Su D. Trumpu senatorius ėmė taisyti santykius šiam grįžus į Baltuosius rūmus, anksčiau taip pat parėmė jo siekį būti perrinktam.
B. Netanyahu L. Grahamą vadino vienu didžiausių Izraelio draugų
L. Grahamas taip pat buvo tvirtas Izraelio rėmėjas ir atkaklus karo Irane šalininkas.
„Lindsey suprato, kad Izraelio ir Amerikos saugumas yra neatsiejami... Izraelis neteko vieno iš didžiausių savo draugų. Amerika neteko didžio patrioto. Aš netekau mylimo draugo“, – savo biuro paskelbtame pareiškime sakė Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu.
Izraelio prezidentas Isaacas Hercogas sakė, kad ši žinia jį „sušokiravo ir sukrėtė“.
„Senatorius Grahamas buvo moralinio aiškumo švyturys ir tikras JAV ir Izraelio partnerystės lyderis. Mes niekada nepamiršime, kaip jis palaikė Izraelio žmones sunkiausiais momentais, ir liksime amžinai dėkingi už jo teisingumo, tiesos ir lojalumo jausmą“, – platformoje „X“ rašė jis.
Valstijos gubernatorius L. Grahamą vadino nepakeičiamu
1994 m. L. Grahamas buvo pirmą kartą išrinktas į JAV Atstovų Rūmus, o 2002 m. – į Senatą.
Vėliau jis buvo perrinktas į Senatą 2008, 2014 ir 2020 m., o pastaruoju metu ėjo Senato Biudžeto komiteto pirmininko pareigas.
Pietų Karolinos gubernatorius Henry McMasteris L. Grahamą vadino nepakeičiamu.
„Nuoširdžiausias kovotojas už Pietų Karolinos ir Amerikos interesus – ir ištikimas bei tvirtas draugas“, – platformoje „X“ rašė H. McMasteris.
L. Grahamas dirbo kariniu teisininku ir pasiekė oro pajėgų pulkininko laipsnį. Ši patirtis nulėmė jo intervencionistinę laikyseną užsienio politikoje.
2002 m., po Rugsėjo 11-osios išpuolių, jis balsavo už karinius veiksmus prieš Iraką, o vėliau palaikė ilgalaikį JAV pajėgų buvimą Afganistane.
L. Grahamas dažnai kritikavo prezidento Baracko Obamos užsienio politiką, 2015 m. po susitarimo dėl branduolinės programos su Iranu pavadinęs jį „silpnu blogio priešininku“. Šį susitarimą D. Trumpas vėliau atšaukė, o šiuo metu siekia naujo.
V. Zelenskis atidavė pagarbą mirusiam L. Grahamui: Amerika ir visas pasaulis neteko ryžtingo lyderio
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį teigė esąs giliai nuliūdintas JAV senatoriaus Lindsey Grahamo mirties, kurį vadino „ryžtingu lyderiu“, lankiusiu Ukrainą tada, kai jai to labiausiai reikėjo.
„Jis dešimt kartų lankėsi Ukrainoje per Rusijos plataus masto invazijos metus ir buvo čia su mūsų žmonėmis, kai to labiausiai reikėjo. Mes nuolat palaikėme ryšį, ir man trūks mūsų pokalbių“, – platformoje „Facebook“ rašė V. Zelenskis.
„Šis tvirtas dvipartinės ir abiejų rūmų paramos Ukrainai šalininkas pastarosiomis savaitėmis dirbo prie svarbių iniciatyvų, kurios galėtų padėti priartinti taiką, įskaitant griežtesnes sankcijas Rusijai“ – pasakojo Ukrainos prezidentas.
„Visada būsime giliai dėkingi už mūsų tautos pripažinimą ir žodžius, kuriais buvo išreikštas susižavėjimas Ukrainos gynėjų drąsa. Amerika ir visas pasaulis neteko ryžtingo lyderio“, – pridūrė V. Zelenskis, pareikšdamas užuojatą L. Grahamo šeimai, artimiesiems ir kolegoms.
Respublikonų senatorius dar penktadienį Kyjive susitiko su Ukrainos prezidentu, kur, kaip pranešama, pasisakė už griežtesnes ekonomines sankcijas Rusijai ir jos sąjungininkams.
Lindsey GrahamasJAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)
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