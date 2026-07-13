Baltijos jūroje dingo naras: Latvija skelbia apie paiešką

Remiantis gauta informacija, keturių narų grupė nardė netoli laivo nuolaužų. Trys narai sėkmingai išniro į paviršių, o vienas naras nerastas.
Nedelsiant buvo pradėta paieškos ir gelbėjimo operacija. Joje dalyvavo Karinių jūrų pajėgų patrulinis laivas P-07, paieškos ir gelbėjimo kateris SAR-2, Valstybės sienos apsaugos laivas RK-29, Nacionalinių ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų lėktuvas, Estijos paieškos ir gelbėjimo sraigtasparnis, pasitelkti ir kiti Karinių jūrų pajėgų ir Valstybės sienos apsaugos pajėgų ištekliai.
Planuojamos tolesnės paieškos operacijos, per jas bus naudojami povandeniniai bepiločiai įrenginiai laivo nuolaužoms ir aplinkinei teritorijai apieškoti. Manoma, kad nardymo vietoje yra žvejybos tinklų ir kitų povandeninių kliūčių.
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Pradinėse paieškos pastangose paramą taip pat suteikė jachta „Dalriada“ ir keli kiti netoliese buvę laivai.
Paieškos ir gelbėjimo operacija pirmadienį buvo tęsiama, apieškant plotą, kuriame, manoma, yra dingęs naras.