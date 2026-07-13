ES ir Jungtinė Karalystė dėl kibernetinių atakų įvedė bendras sankcijas Rusijai
2026 m. liepos 13 d. 13:12
Europos Sąjunga (ES) ir Didžioji Britanija pirmadienį įvedė Rusijai tarpusavyje suderintas sankcijas dėl kibernetinių atakų Europoje, apkaltindamos Maskvos Federalinę saugumo tarnybą (FSB) pastaruoju metu vykdžius piktavališkus veiksmus.
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Briuselis pranešė įvedantis sankcijas devyniems asmenims ir keturioms organizacijoms, o Londonas į savo juodąjį sąrašą įtraukė 24 pavardes.