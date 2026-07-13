I. Alijevas: Azerbaidžanas buvo SSRS kolonija

„XIX amžiuje buvome kolonizuoti. Vėliau priklausėme Tarybų Sąjungai, kurioje nepriklausomybės neturėjome. Buvome SSRS dalis, respublika, taip, bet be jokių teisių. Mūsų istorinėje atmintyje išliko supratimas, ką reiškia būti kolonija, o vėliau tapti laisva valstybe“, – kalbėdamas IV Šušino pasauliniame žiniasklaidos forume sakė I. Alijevas.
Pasak jo, sovietmečiu iš Azerbaidžano buvo „išvežti milijardai tonų naftos“, tačiau po SSRS žlugimo šalis susidūrė su elektros energijos trūkumu ir iki šiol yra priversta šalinti intensyvios naftos gavybos padarytą ekologinę žalą.
I. Alijevas taip pat pažymėjo, kad po 1991 metų daugelis Rusijoje prognozavo greitą buvusių Sąjungos respublikų žlugimą, sakydami, kad jos nesugeba pasirūpinti pačios savimi, tačiau šios prognozės nepasitvirtino.
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„Visos jos gyvena normalų gyvenimą“, – sakė jis, pridurdamas, kad pats Azerbaidžanas per 30 nepriklausomybės metų tapo „vidutinio dydžio valstybe“.
I. Alijevas tokius sovietinio laikotarpio vertinimus išsako ne pirmą kartą. Anksčiau jis yra sakęs, kad Azerbaidžanas į SSRS sudėtį pateko dėl okupacijos, tvirtindamas, kad tai sutrukdė respublikai tapti visaverte demokratine valstybe.
RusijaIlhamas AlijevasAzerbaidžanas
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