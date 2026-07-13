JAV ICE pareigūnai kaltinami nušovę dar vieną žmogų

„Žuvo žmogus. Dalyvavo ICE pareigūnai. Valstijos policija ir Viešojo saugumo departamentas šiuo metu yra įvykio vietoje, kad surinktų duomenis, taip pat tikimasi, kad tyrimą atliks ir FTB. Tai yra visa informacija, kurią šiuo metu turiu. Pateiksiu daugiau naujienų, kai tik jų gausiu“, – platformoje „Facebook“ rašė Meino valstijos Atstovų rūmų pirmininkas Ryanas Fecteau.
CNN kreipėsi į ICE ir JAV Vidaus saugumo departamentą, prašydama komentarų.
Šis incidentas įvyko praėjus vos kelioms dienoms po to, kai ICE pareigūnas Teksaso valstijos mieste Hiustone per vairuotojų dokumentų patikrinimą nušovė meksikietį imigrantą. Hiustone po šio incidento kilo masiniai protestai, pasigirdo politikų reikalavimai užtikrinti tarnybos darbo skaidrumą bei atskaitingumą.
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Praėjusį antradienį ICE agentas Hiustone nušovė 52-ejų Lorenzo Salgado, kuris tuo metu buvo savo darbo furgone.
JAV valdžia tvirtino, kad agentas paleido ugnį gindamasis, nes L. Salgado, kuris daugiau nei 30 metų gyveno ir dirbo Jungtinėse Valstijose, esą bandė išvengti sulaikymo ir „pavertė savo transporto priemonę ginklu, bandydamas pervažiuoti ICE pareigūną“.
L. Salgado buvo pirmasis federalinių agentų nušautas žmogus nuo sausio mėnesio, kai Mineapolyje buvo nužudyti amerikiečiai Renee Good ir Alexas Pretti. Jų mirtys sukėlė protestus ir pasipiktinimą visoje šalyje.