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JAV senatorius M. McConnellis nutraukė tylą: teigia, kad buvo parkritęs ir dabar sveiksta

2026 m. liepos 13 d. 14:45
Vienas iš įtakingiausių šiuolaikinės respublikonų politikos veikėjų JAV senatorius Mitchas McConnellis nutraukė keletą savaičių trukusią tylą, kuriai tęsiantis buvo imta spėlioti dėl jo sveikatos, ir pranešė, kad buvo parkritęs ir trumpam praradęs sąmonę, tačiau dabar sveiksta.
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84-erių senatorius sekmadienį vakare per savo biurą paskelbtame pareiškime teigė, kad birželio viduryje parkritęs buvo paguldytas į ligoninę. Nors jokių rimtų sužalojimų nepatyrė, buvo trumpam praradęs sąmonę, o ligoninėje taip pat buvo gydomas dėl lengvos plaučių uždegimo formos.
„Nei širdies priepuolio, nei insulto nepatyriau. Neturiu jokių auglių, jokio kraujavimo man nėra“, – pridūrė jis.
M. McConnellis teigė, kad šiuo metu atlieka reabilitaciją ir, vadovaudamasis gydytojų rekomendacijomis, artimiausiu metu į Senatą balsuoti negrįš.

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Pranešime buvo pateikta nuotrauka, kurioje matyti besišypsantis M. McConnellis su savo žmona Elaine Chao, rankoje laikantis sekmadienio dienraščio „The Washington Post“ numerį, tokiu būdu akivaizdžiai siekdamas paneigti internete sklandančius gandus, kad jis mirė arba yra neveiksnus.
Pridėtame pareiškime M. McConnellio gydytojas teigė, kad tai, jog pastaruoju metu senatorius dažnai parkrenta, yra susiję su ilgalaikiais vaikystėje persirgto poliomielito.
M. McConnellio pareiškimas buvo paskelbtas tą pačią dieną, kai pasirodė žinia, kad būdamas 71-erių netikėtai mirė jo kolega respublikonas senatorius Lindsey Grahamas.
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M. McConnellis – iškilus JAV konservatyviosios politikos veikėjas, Senate dirbantis nuo 1985 m. Jis beveik du dešimtmečius vadovavo Senato respublikonams, kol šias pareigas perdavė Johnui Thune‘ui, tapdamas ilgiausiai jas ėjusiu partijos vadovu per visą Senato istoriją.
Didžiąją pirmosios Donaldo Trumpo kadencijos dalį būdamas respublikonų lyderiu, M. McConnellis atliko lemiamą vaidmenį įgyvendinant administracijos darbotvarkę Kongrese.
Pastaraisiais metais M. McConnellis nuolat susidurdavo su sveikatos problemomis. 2023 m. per privačią vakarienę viename Vašingtono viešbutyje jis nukrito ir patyrė smegenų sukrėtimą. Vėliau viešų pasirodymų metu jis keletą kartų staiga nutildavo ir žvelgdavo į tolį, o tai vėl sukėlė abejonių dėl jo sveikatos.
Mitchas McConnellasJAV

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