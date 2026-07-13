Karas Ukrainoje – nė motais: Europa iš Rusijos nupirko rekordinį kiekį dujų

2026 m. pirmąjį pusmetį ES įsigijo rekordinį kiekį dujų – 9,89 mln. tonų – iš bendrovės „Yamal LNG“, kuri priklauso Rusijos privataus kapitalo įmonei „Novatek“. Tai yra 18 proc. daugiau nei per pirmuosius šešis 2025 m. mėnesius, rodo analitikos bendrovės „Kpler“ duomenys.
Pasak nevyriausybinės organizacijos „Urgewald“, už tokį SGD kiekį Europos šalys galėjo Rusijai sumokėti net 6 mlrd. eurų.
Remiantis „Kpler“ duomenimis, pagrindinėmis rusiškų dujų pirkėjomis Europoje buvo Prancūzija, kuri 2026 m. pirmąjį pusmetį įsigijo 3,6 mln. tonų dujų, Belgija (2,9 mln.) ir Ispanija (2,7 mln).
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ES taisyklės jau draudžia pirkti rusiškas SGD pagal trumpalaikius kontraktus. Tai reiškia, kad kiekvienam į Europą įvežamam „Yamal“ kroviniui reikalingas importuojančios šalies muitinės patvirtinimas, kad dujos perkamos pagal ilgalaikę sutartį, paaiškina FT.
2027 m. sausio 1 d. įsigalios ES draudimas iš Rusijos importuoti SGD pagal ilgalaikes sutartis. Tai privers Rusiją ieškoti alternatyvių maršrutų savo dujoms. Vėliau 2027 m. įsigalios ir draudimas tiekti dujas vamzdynais.
Nors Europa iš bendrovės „Yamal“ pirmąjį pusmetį importavo daugiau SGD, tačiau į Aziją eksportuojamų SGD kiekis smuko 74 proc. iki 510 tūkst. tonų.
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Dujų tiekimas iš „Yamal“ gamyklos į Aziją paprastai išauga vasarą, tačiau kol kas šiemet į Rytus iškeliavo mažesni dujų kiekiai, pabrėžia FT. Pasak su situacija susipažinusių šaltinių, taip iš dalies nutiko todėl, kad kai kurios tarptautinės laivybos, draudimo ir finansų bendrovės nerimauja dėl galimų rizikų, susijusių su ES sankcijomis.
FT primena, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas „Yamal“ dujų gamyklą atidarė 2017 m., o jos tiekimo pajėgumai siekia 17,4 mln. tonų dujų per metus, nors faktiškai ji tiekia dar didesnį dujų kiekį. Be „Novatek“, kuri yra pagrindinė šios bendrovės savininkė, dalis akcijų priklauso ir Prancūzijos „TotalEnergies“ bei Kinijos CNPC.
V. Zelenskis: šiandien rusai nušlavė nuo žemės autobusus, gyvenamuosius namus ir ligoninę
Rusijos apšaudymų metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išvardijo jų civilinės paskirties taikinius ir paskelbė apie susitikimus bei derybas, kurių tikslas – sustiprinti Ukrainos gynybą.
„Šiandien rusai vėl nušlavė nuo žemės grynai civilinius objektus – paprastus keleivinius autobusus Odesoje, paprastus daugiabučius namus Zaporižioje ir paprastą ligoninę Charkivoo srityje. Kiekviena šio karo, kurį Rusija veda prieš gyvenimą, diena tik įrodo, kad remti Ukrainą yra teisingas poelgis visais atžvilgiais – gynybos, politiniu ir tiesiog žmogiškuoju“, – platformoje „Telegram“ rašė Ukrainos prezidentas, kurį cituoja naujienų agentūra „Ukrinform“.
Jis pabrėžė būtinybę stiprinti Ukrainos oro gynybą, siekiant apsaugoti žmonių gyvybes.
„Ir tai mato visas pasaulis. Jie mato, kad Ukrainai reikia daugiau oro gynybos, daugiau žmonių gyvybių apsaugos, ir kad Rusijos valdžia dėl šio karo pakvaišo ir visiškai neracionaliai atsisako jį baigti“, – tikino V. Zelenskis.
Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad spaudimas Rusijai turi duoti rezultatų.
„Naujos sankcijos agresorei, nauji paramos paketai Ukrainai, nauji projektai – tokie kaip mūsų Europos priešraketinė iniciatyva FREYA – visa tai turi duoti rezultatų. Ačiū visiems, kurie padeda. Artimiausioje ateityje vyks susitikimai ir derybos, kurios turi sustiprinti mūsų gynybą“, – teigė V. Zelenskis.
Kaip pranešė „Ukrinform“, naktį Rusijos okupantai atakavo Zaporižią, sužeisdami šešis žmones ir apgadindami daugiabučius namus bei ligoninę.
Odesos mieste liepos 13 d. ryte dėl Rusijos atakos buvo apgadinta autobusų stotis. Užsidegė autobusai, keturi žmonės buvo sužeisti.
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