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Latvijoje – žiaurus zoofilijos skandalas: nusikaltimai šokiruoja (1)

2026 m. liepos 13 d. 10:32
Lrytas.lt
Latvijos policija sulaikė keturių asmenų grupę, įtariamą sistemingu žiauriu elgesiu su gyvūnais. Nustatyta, kad šie asmenys kelerius metus užsiėmė lytiniais santykiais su gyvūnais, rašo portalas „tv3.lv“.
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Dėl šio įvykio pradėtas baudžiamasis procesas, o tyrimas tebevyksta.
2025 m. pabaigoje Latvijos policija, bendradarbiaudama su Latvijos pajamų tarnybos mokesčių ir muitų policijos departamentu, gavo informacijos apie galimą žiaurų elgesį su gyvūnais. Dėl to buvo pradėtas baudžiamasis procesas.
Atlikdami ikiteisminio tyrimo veiksmus, teisėsaugos pareigūnai nustatė, kad vienoje Latvijos gyvūnų laikymo vietoje mažiausiai nuo 2021 metų ilgą laiką buvo rengiami pornografiniai pasirodymai, kurių metu keli asmenys atliko lytinius veiksmus su įvairiais gyvūnais.

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Šie veiksmai buvo filmuojami ir fotografuojami.
Tyrimo metu buvo atlikta krata gyvūnų laikymo ūkyje. Jos metu buvo paimti visi gyvūnai, susiję su nusikalstamų veikų padarymu, taip pat konfiskuotos daugiau kaip 4 tūkst. eurų lėšos, kurios, kaip įtariama, buvo gautos iš nusikalstamos veiklos.
Buvo sulaikyti keturi asmenys, kuriems pareikšti įtarimai dėl minėtų nusikalstamų veikų. Du iš jų yra Latvijos piliečiai, vienas turi Danijos ir Šveicarijos pilietybę, o vienas yra Rusijos pilietis.
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Įtariamiesiems skirtos su laisvės atėmimu nesusijusios kardomosios priemonės, įskaitant draudimą dirbti tam tikrus darbus – jiems uždrausta laikyti gyvūnus ir užsiimti bet kokia veikla, susijusia su gyvūnais.
Latvijos policija taip pat turi informacijos, kad Danijos ir Šveicarijos pilietybę turintis įtariamasis šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę užsienyje už panašaus pobūdžio nusikaltimą.
Skelbiama, kad tęsiams ikiteisminis tyrimas siekiant išsiaiškinti visas nusikalstamų veikų aplinkybes ir užtikrinti, kad baudžiamosios teisės normos būtų pritaikytos teisingai.
Latvijazoofilaizoofilija
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