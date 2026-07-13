Lietuvių žygis kalnuose baigėsi gelbėjimo operacija: pasikliovė dirbtinio intelekto patarimu

Kaip rašo portalas „onet.pl“, vienas pagalbos skambutis buvo gautas iš Svinicos rajono, kur įstrigo du lietuviai.
Gelbėtojai neslėpė, kad tai buvo gana neįprasta situacija. Lietuviai įstrigo netoli Niebieska Turnia kalno.
„Kaip paaiškėjo, jie norėjo sutrumpinti kelią į Penkių tvenkinių slėnį, vadovaudamiesi dirbtinio intelekto patarimais. Pokalbio metu DI nurodė jiems pereiti per Svinicos perėją (Świnicka Ławka)“, – rašoma gelbėtojų pranešime.
Susiję straipsniai
Pasirinkta trasa lietuviams pasirodė per sunki. Abu keliautojai buvo saugiai evakuoti sraigtasparniu.