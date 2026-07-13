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Lietuvių žygis kalnuose baigėsi gelbėjimo operacija: pasikliovė dirbtinio intelekto patarimu

2026 m. liepos 13 d. 11:18
Lrytas.lt
Pirmosiomis liepos dienomis, Lenkijoje prasidėjus tikrajam atostogų sezonui, Tatrų savanoriškos gelbėjimo tarnybos (TOPR) pagalbos prireikė daugiau nei penkioms dešimtims žmonių. Tarp jų buvo ir du lietuviai, kurie, pasitikėję dirbtinio intelekto patarimais, mėgino sutrumpinti kelią per kalnus ir įstrigo vietovėje, kurios savo jėgomis įveikti nebepajėgė.
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Kaip rašo portalas „onet.pl“, vienas pagalbos skambutis buvo gautas iš Svinicos rajono, kur įstrigo du lietuviai.
Gelbėtojai neslėpė, kad tai buvo gana neįprasta situacija. Lietuviai įstrigo netoli Niebieska Turnia kalno.
„Kaip paaiškėjo, jie norėjo sutrumpinti kelią į Penkių tvenkinių slėnį, vadovaudamiesi dirbtinio intelekto patarimais. Pokalbio metu DI nurodė jiems pereiti per Svinicos perėją (Świnicka Ławka)“, – rašoma gelbėtojų pranešime.
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