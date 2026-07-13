Senatoriaus biuro paskelbtame pranešime nurodoma, kad preliminariai nustatyta mirties priežastis – aortos disekacija, kurią sukėlė aterosklerozinė širdies ir kraujagyslių liga. Aortos disekacija – tai gyvybei pavojinga būklė, kai plyšta vidinis aortos, pagrindinės organizmo arterijos, sienelės sluoksnis.
Vis dėlto galutinis mirties liudijimas kol kas dar neišduotas. Kaip pažymima pranešime, jis liks su žyma „laukiama“, kol bus baigti toksikologiniai ir mikroskopiniai tyrimai. Tik tuomet dokumentas bus papildytas galutine mirties priežastimi ir oficialiai nustatytomis mirties aplinkybėmis.
Preliminarias išvadas bendrame pareiškime patvirtino Vašingtono Metropoliteno policijos vadovas Jeffery W. Carrollas ir Kolumbijos apygardos vyriausiasis teismo medicinos ekspertas Francisco J. Diazas.
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Jie paaiškino, kad kiekvieną kartą, kai Kolumbijos apygardoje atliekamas skrodimas, patologas skiria išsamius toksikologinius bei mikroskopinius tyrimus, kuriems atlikti reikia laiko.
„Kai tik bus gauti visi tyrimų rezultatai ir baigtas tyrimas, Teismo medicinos ekspertizės biuras apie tai informuos artimuosius, o mirties liudijime vietoje įrašo „laukiama“ bus nurodyta galutinė mirties priežastis ir oficiali mirties klasifikacija“, – teigiama pareiškime.
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Apie šias preliminarias išvadas paskelbta po to, kai sekmadienio rytą senatoriaus biuras pranešė, jog keturias kadencijas Senate dirbęs Respublikonų partijos atstovas mirė šeštadienį po trumpos ir netikėtos ligos.
„2026 m. liepos 11-osios vakarą JAV senatorius Lindsey Grahamas mirė po trumpos ir netikėtos ligos. Senatoriaus šeima dėkoja už maldas ir prašo gerbti jos privatumą šiuo itin sunkiu laikotarpiu“, – teigiama pranešime.
Kaip rodo skubiosios medicinos pagalbos tarnybų iškvietimo garso įrašas, šeštadienį 20.27 val. medikai buvo iškviesti į L. Grahamo rezidenciją Kapitolijaus kalvos rajone dėl asmens, besiskundusio krūtinės skausmais.
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