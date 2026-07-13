Rusijos dronų atakos prieš Ukrainą metu – sprogimas Moldovoje: nukrito dronas

Platformoje „Telegram“ paskelbtame pareiškime, kurį cituoja Turkijos valstybinė naujienų agentūra „Anadolu Agency“, ministerija pasmerkė „rimtą ir netoleruotiną Moldovos oro erdvės pažeidimą“ per Rusijos oro smūgius Ukrainos Odesos sričiai.
„Šis naujas incidentas yra rimtas ir netoleruotinas Moldovos Respublikos oro erdvės pažeidimas ir dar kartą patvirtina, kad Rusijos Federacijos agresijos karas prieš Ukrainą kelia tiesioginę grėsmę mūsų piliečių ir viso regiono saugumui“, – savo pareiškime teigė ministerija.
Jame taip pat teigiama, kad Moldova ir toliau gins savo suverenumą, nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą bei bendradarbiaus su tarptautiniais partneriais, siekdama stiprinti šalies saugumą ir atsparumą tokioms grėsmėms.
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Moldovos ministerijos pareiškimo Rusija kol kas nekomentavo.