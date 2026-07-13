Vengrijos parlamentas keis Konstituciją, kad nuverstų V. Orbano paskirtą prezidentą

Rinkimuose „režimo pasikeitimą“ po 16 metų trukusio V. Orbano valdymo žadėjęs ir balandį juos triuškinamai laimėjęs P. Magyaras kaltina nepopuliarų prezidentą T. Sulyoką ir kitus aukščiausius valstybės pareigūnus esant jo pirmtako marionetėmis.
Nušalinti T. Sulyoką proeuropietiškas konservatorius P. Magyaras stengiasi siekdamas išsklaidyti valdžios koncentraciją, kuri buvo būdinga paties V. Orbano „neliberaliu“ pavadintam jo premjeravimo laikotarpiui. Už jį. V. Orbanas sulaukė JAV prezidento Donaldo Trumpo pagyrų, tačiau jo valdymas buvo plačiai kritikuojamas dėl įsigalėjusios korupcijos.
Praėjusią savaitę V. Orbano partija „Fidesz“ surengė protestą, smerkdama P. Magyaro pasiūlytą 12-os punktų pataisą kaip neva autokratinę. Būtent tuo buvęs Vengrijos lyderis pats būdavo dažnai kaltinamas jo premjeravimo laikais.
Po susitikimo su prezidentu – P. Magyaro grasinimas: įspėjo, kas bus, jei šis neatsistatydins
Tačiau šį P. Magyaro ėjimą sukritikavo ir žmogaus teisių gynėjai.
„Amnesty International“ pareiškė, kad T. Sulyokui „priklauso teisė į teisingą teismo procesą“, o „Human Rights Watch“ teigė, esą šie pakeitimai „primena „Fidesz“ erą“.
Tačiau teisininkas ir buvęs Vengrijos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas Andraš Baka tikino, kad šis metodas yra pateisinamas, jei jis veda prie naujos konstitucinės tvarkos.
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„Teisinėje valstybėje tokios nepaprastosios priemonės negali būti taikomos, tačiau valdant Orbanui Vengrija tapo užvaldyta valstybe“, – sakė A. Baka, kurio įgaliojimai panašiu teisės aktu buvo nutraukti 2011 m., kai jis išreiškė susirūpinimą dėl „Fidesz“ vykdomų teismų reformų.
Valstybės pareigūnai kaip prezidentas, pasak jo, valdant V. Orbanui „buvo paskirti ne tam, kad ribotų vyriausybės galias, o tam, kad užtikrintų buvusios sistemos politinį išlikimą net ir po pralaimėjimo rinkimuose“, naujienų agentūrai AFP sakė A. Baka.
Kadangi jo partijai „Tisza“ pavyko užsitikrinti dviejų trečdalių daugumą parlamente, P. Magyarui nereikia opozicijos paramos, kad perrašytų konstituciją.
Jei nebus jokių vėlavimų, balsavimas turėtų vykti 18:15 val. vietos (19:15 val. Lietuvos) laiku.
T. Sulyoko pasitraukimo pageidauja du trečdaliai vengrų
Po pergalės rinkimuose P. Magyaras ne kartą ragino T. Sulyoką atsistatydinti, teigdamas, kad 70-metis prezidentas yra nevertas eiti pareigų, nes nesugebėjo pasipriešinti V. Orbano visuomenę skaldančiai retorikai ir teisinės valstybės principų pamynimui.
Prezidentas tvirtino neturįs jokios priežasties atsistatydinti ir tikino, kad P. Magyaro reikalavimai yra „nesuprantami“ ir prieštarauja konstitucijai.
T. Sulyokas taip pat teigė, esą siūlomas konstitucijos pakeitimas „pažeidžia teisinės valstybės, demokratijos ir valdžių atskyrimo principus“.
Jei pakeitimas bus priimtas, o prezidentas jo nepasirašys, P. Magyaras perspėjo, kad jo partija parlamente inicijuos prezidento apkaltos procesą.
Nors Vengrijos prezidentas turi daugiausia reprezentacinius įgaliojimus, T. Sulyokas gali vetuoti įstatymus arba perduoti juos Konstituciniam teismui peržiūrai. Tačiau užblokuoti konstitucijos pataisų jis negali.
Remiantis visuomenės nuomonės tyrimų centro „21 Research Center“ gegužės mėnesį atlikta apklausa, T. Sulyoko pasitraukimo pageidauja 67 proc. Vengrijos rinkėjų.
Kai 2024 m. parlamentas jį išrinko penkerių metų kadencijai, buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas T. Sulyokas nebuvo gerai žinomas visuomenei.
Jis prezidento poste pakeitė kitą V. Orbano bendražygę Katalin Novak – pirmąją Vengrijos prezidente tapusią moterį. K. Novak teko atsistatydinti paaiškėjus, kad ji suteikė malonę už vaikų tvirkinimą nuteistam vyrui.
Siūlomoje pataisoje taip pat numatoma 12-os metų arba trijų kadencijų riba įstatymų leidėjams, kuri užkirstų kelią keliems žinomiems dabartinės opozicijos politikams 2030 m. siekti perrinkimo.
Be to, pagal šią pataisą būtų taip pat atkurti Konstitucinio teismo įgaliojimai peržiūrėti biudžetinius aktus ir grąžintas privalomas 70-ies metų pensinis amžius teisėjams, panaikinant V. Orbano vadovavimo metu 2013 m. priimtą pataisą.
Patvirtinus pataisą būtų priversti trauktis keturi iš 15 šio teismo narių, įskaitant dar vienu V. Orbano bendražygiu laikomą teismo pirmininką Peterį Poltą.
Pataisoje taip pat numatoma įsteigti Nacionalinę turto susigrąžinimo ir apsaugos tarnybą, kuriai būtų suteikti plataus masto įgaliojimai kovoti su korupcija, kurią kovos su korupcija organizacijos laikė plačiai išsikerojusia valdant V. Orbanui.
VengrijaPeteris MagyarasViktoras Orbanas
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