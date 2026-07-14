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Bankoko bare – žiaurus gaisras: mirė mažiausiai 30 žmonių

2026 m. liepos 14 d. 10:11
Gedintys didžiulio gaisro Bankoko bare aukų artimieji antradienį atsiėmė žuvusiųjų, kurių padaugėjo iki 30, kūnus, o kiti dar puoselėjo viltis, kad dingę jų artimieji yra gyvi.
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Vėlyvą sekmadienio vakarą per gyvos muzikos pasirodymą liepsnos apėmė Tailando sostinėje veikiantį barą-restoraną „Rong Beer Na Lat Phrao“. Jos privertė žmonės bėgti, o kai kurie lankytojai išskubėjo jau degančiais drabužiais.
Ankstyvą pirmadienį 27 žmonės buvo paskelbti mirusiais, o vėliau tą pačią dieną nuo patirtų sužalojimų mirė dar vienas asmuo. Antradienio rytą Bankoko Čatučako rajono administracija pranešė, kad aukų skaičius siekia 30, sužeisti dar 75 žmonės, iš kurių 24 yra kritinės būklės.
Žuvusiųjų artimieji antradienį rinkosi Policijos generalinėje ligoninėje, kad atsiimtų savo artimųjų palaikus. Naujienų agentūra AFP matė, kaip vienas vyras virš karsto laiko smilkalų lazdelę.

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Booyaporn Sermsiri ligoninėje ieškojo savo 25-erių dukters Jawaee „Cartoon“ Sermsiri, kuri vis dar yra dingusi be žinios.
„Kadangi jos dar neradome, galime tik laukti. Puoselėjame viltį“, – sakė ji.
Moteris nurodė, jog ankstyvą pirmadienio rytą jai paskambino Cartoon draugė, kuri pasakė, kad kilo gaisras ir kad ji negali su ja susisiekti. 51-erių B. Sermsiri teigė, kad davė DNR mėginį, o policija ją informavo, jog rezultatai gali paaiškėti vėliau antradienį.
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„Meldžiuosi. Meldžiuosi, kad jai viskas būtų gerai“, – tikino ji.
Pasak pareigūnų, dar neįvardyti trys žuvusieji.
Bankoko gubernatorius Chadchartas Sittipuntas netrukus po gaisro sakė, kad dauguma aukų greičiausiai mirė įkvėpusios dūmų.
Kriminalistai tikrino nuolaužas, nes valdžios institucijos siekia nustatyti, kaip šis gaisras prasidėjo ir kodėl jis buvo toks mirtinas. Tiriamas galimas elektros gedimas ir ar nebuvo užblokuoti avariniai išėjimai.
Keli liudininkai teigė, kad prieš vidurnaktį viduje matė dūmus, tada dingo šviesa, po to įvyko sprogimas ir įsiplieskė smarkios liepsnos, kurios privertė lankytojus bėgti.
Vidaus reikalų ministerijos pareigūnas Unsitas Sampuntharatas antradienį sakė, kad taip pat tikrinama šios vietos licencija, nes keliami klausimai, ar joje buvo leidžiama rengti gyvos muzikos pasirodymus.
AFP žurnalistai matė, kaip artimieji antradienio rytą taip pat lankėsi apdegusiame bare, dėjo girliandas ir meldėsi už žuvusiuosius.
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