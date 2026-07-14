Berlyne – šiurpi serijinio prievartautojo byla: viską filmuodavo

Teigiama, kad kaltinamasis migdomaisiais ir alkoholiu apsvaigindavo moteris, su kuriomis susipažindavo pažinčių portaluose, ir jas prievartaudavo. Jau apklaustos moterys, pasak prokuratūros, negalėjo prisiminti nusikaltimų ir apie juos sužinojo tik iš vaizdo įrašų vykstant tyrimui. Vyras kaltinamas išprievartavimu ypač sunkiomis aplinkybėmis, sunkiu sveikatos sutrikdymu ir teisės į savo atvaizdą pažeidimu.
Tyrėjai berlynietį susekė gavę informacijos iš Žemutinės Saksonijos žemės policijos. Ši vykdė tyrimą prieš jau mirusį vyrą dėl panašių kaltinimų ir jo susirašinėjimų istorijoje aptiko įtariamąjį iš Berlyno. Tuomet institucijos atliko kratą šio bute sostinėje. Maždaug po metų teismo ekspertas konfiskuotuose duomenų laikmenose aptiko minėtus vaizdo įrašus.
Prokuratūra mano, kad aukų gali būti 58. Tačiau 10 jų kol kas nepavyko identifikuoti. Trimis atvejais nerasta pakankamai įrodymų dėl nusikaltimo.