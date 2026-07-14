Atsakydamas į šį klausimą, kurį interviu metu jam uždavė JAV televizijos kanalo „Newsmax“ laidų vedėjas Gregas Kelly‘is, D. Trumpas pareiškė, kad L. Grahamas turėjo „įsisenėjusių“ sveikatos problemų.
„Rusai turi įprotį nuodyti žmones, kurių nemėgsta, o Grahamas kartą ragino pašalinti Putiną. Ar turite kokių nors įtarimų ar nuogąstavimų; ar manote, kad žinome visą tiesą apie jo mirtį?“, – D. Trumpo pirmadienį paklausė G. Kelly‘is.
„Atsakydamas į šią sąmokslo teoriją, labai norėčiau pasakyti „taip“, bet manau, kad jis turėjo tam tikrų problemų“, – atsakė D. Trumpas, užsimindamas, kad senatoriaus sveikatos būklę lėmė „įsisenėjusios“ problemos, kurias „nėra lengva nustatyti“.
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Jis taip pat atkreipė dėmesį į šeimos sveikatos istoriją, pažymėdamas, kad L. Grahamo tėvas mirė būdamas panašaus amžiaus, ir sakė, kad gydytojai kalbėjo apie katastrofišką vidaus organų nepakankamumą, teigdami, kad dalis L. Grahamo kūno „sprogo tiesiogine to žodžio prasme“.
Atsakydamas į šį klausimą, prezidentas stengėsi būti atsargus, tuo pačiu metu pripažindamas, kad ši teorija yra intriguojanti, tačiau savo nuomonę tvirtai grįsdamas medikų išvadomis.
L. Grahamas būdamas 71-erių šeštadienį mirė po „trumpos ir netikėtos ligos“, pranešė jo biuras.
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Jis ką tik buvo grįžęs iš Kyjivo, kur penktadienį susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
Galutinė L. Grahamo mirties priežastis bus nustatyta atlikus papildomus tyrimus, įskaitant toksikologijos.
Pranešama, kad preliminarios išvados rodo, jog jis mirė dėl aortos disekcijos, susijusios su arteriosklerotine širdies ir kraujagyslių liga.
D. Trumpui užduotas klausimas atspindi platesnį istorinį kontekstą ir nėra nepagrįstas, turint omenyje Rusijai priskiriamų valstybės remiamų žmogžudysčių istoriją.
Yra užfiksuota atvejų, kai Rusijos saugumo tarnybos ir sovietmečio agentūros nuodydavo politinius oponentus, dažnai naudodamos medžiagas, sukurtas taip, kad imituotų kokią nors ligą arba būtų sunkiai aptinkamos.
Vienas iš žinomiausių pastarojo laikmečio pavyzdžių buvo opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno nunuodijimas nervus paralyžiuojančia medžiaga 2020 m. Tokią jo mirties priežastį patvirtino keletas laboratorijų.
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