Ispanijos premjero broliui uždrausta devynerius metus eiti viešąsias pareigas

Davidas Sanchezas buvo nuteistas vakarinio Ispanijos regiono Estremadūros miesto Badachoso teisme už administracinį nusižengimą, tačiau išteisintas dėl prekybos poveikiu, už ką jam galėjo grėsti laisvės atėmimo bausmė.
Savo sprendime teismas nurodė, kad ministro pirmininko brolis pripažintas kaltu kaip būtinas bendrininkas neteisėtai sukuriant šią pareigybę, ir jam draudžiama devynerius metus eiti viešąsias pareigas bei naudotis teise balsuoti.
Teismas nustatė, kad jo užimta Badachoso provincijos muzikos konservatorijų koordinatoriaus pareigybė buvo „nei būtina, nei skubi“ ir buvo sukurta „siekiant patenkinti jos gavėjo asmeninius interesus, o ne viešąjį interesą“.
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„Tokios neetiškos praktikos kenkia demokratinėms institucijoms ir skatina korupciją bei nelygias galimybes“, – rašoma teismo sprendime.
Kompozitorius ir orkestro dirigentas D. Sanchezas, kuris studijavo ir dirbo Sankt Peterburge, Tulūzoje, Tokijuje ir Madride, buvo teisiamas kartu su dar 10 kaltinamųjų.
Jis buvo kaltinamas pasipelnymu iš specialiai jam sukurtų Badachoso provincijos muzikos konservatorijų koordinatoriaus pareigų, kurios vėliau tapo pietvakarių provincijos scenos menų biuro vadovo pareigybe.
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Prokurorų teigimu, ši pareigybė buvo sukurta 2016 m., dar iki P. Sanchezui tampant ministru pirmininku 2018 m. D. Sanchezas šias pareigas ėjo bent iki 2025 m. pradžios.
Ši pareigybė buvo pavaldi Badachoso provincijos tarybai, kuriai tuo metu pirmininkavo P. Sanchezo vadovaujama Socialistų partija.
Ši byla papildo visą virtinę su P. Sanchezui artimais asmenimis susijusių korupcijos tyrimų, metančių šešėlį ant jo kairiųjų mažumos koalicijos perspektyvų išlikti valdžioje.
Praėjusį mėnesį jo buvusi dešinioji ranka Jose Luisas Abalos už korupciją buvo nuteistas 24 metų laisvės atėmimo bausme.
Prieš ministro primininko žmoną Begoną Gomez pradėtas tyrimas dėl įtariamos prekybos poveikiu.
Dar vienas tyrimas pradėtas ir prieš P. Sanchezo sąjungininką, buvusį socialistų premjerą Jose Luisą Rodriguezą Zapatero, kuris taip pat įtariamas prekyba poveikiu ir kyšininkavimu.
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