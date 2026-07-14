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JAV kariuomenė iki rugsėjo 30 d. visiškai pasitrauks iš Irako

2026 m. liepos 14 d. 21:13
JAV kariuomenė visiškai pasitrauks iš Irako iki rugsėjo 30 d., antradienį Vašingtone per susitikimą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu pareiškė Irako ministras pirmininkas Ali Al Zaidi.
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„Na, mes nemanome, kad mums ten dar reikia kariuomenės“, – Baltuosiuose rūmuose sakė D. Trumpas ir pridūrė, kad Jungtinės Amerikos Valstijos padėtų, jei Irakui to prireiktų, tačiau, jo įsitikinimu, to neprireiks.
D. Trumpas ir A. Al Zaidi patvirtino anksčiau paskelbtą ilgai aptarto pasitraukimo grafiką. JAV karių skaičius pastaraisiais mėnesiais jau buvo sumažintas. Sausio mėnesį JAV kariai visiškai paliko svarbią Ain Al Assado bazę ir perdavė kontrolę Irako saugumo pajėgoms.
Anksčiau šalyje buvo dislokuota apie 2500 JAV karių, rodo JAV duomenys. Po pasitraukimo iš bazės JAV kariai liko Erbilyje, kurdų regione, bazėje netoli Bagdado oro uosto ir sostinės vyriausybiniame rajone, vadinamame Žaliąja zona.
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A. Al Zaidi vyriausybė planuojamą JAV pasitraukimą sieja su kovotojų, turinčių didelę karinę ir politinę įtaką Irake ir įvairiu mastu remiamų Irano, nusiginklavimu. Šis nusiginklavimas turi būti baigtas iki rugsėjo 30 d., o tai yra didžiulis iššūkis, nes galingiausios šalies kovotojų grupuotės jį atmeta.
2014 m. JAV subūrė tarptautinę koaliciją Irake ir kaimynėje Sirijoje kovai su teroristų grupuote „Islamo valstybė“. Operacija prasidėjo džihadistams ten užėmus dideles teritorijas.
JAV kariaiJungtinės Amerikos Valstijos (JAV)Donaldas Trumpas (Donald Trump)
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