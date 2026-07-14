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Paaiškėjo, kas JAV Senate pakeis netikėtai mirusį L. Grahamą

2026 m. liepos 14 d. 08:51
Netikėtai mirusio įtakingo JAV senatoriaus iš Pietų Karolinos respublikono Lindsey Grahamo pareigas perims jo jaunesnioji sesuo, pirmadienį paskelbė šios valstijos gubernatorius.
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Pietų Karolinos gubernatorius Henry McMasteris nurodė, kad Darline Graham Nordone dirbs iki savo brolio kadencijos pabaigos. „The Washington Post“ pranešė, kad ji neturi politinės patirties ir kad mažai kas viešai žinoma apie jos pačios politines pažiūras.
D. Graham Nordone pareiškė, kad jai didelė garbė būti paskirtai ir kad ji sieks užbaigti kai kuriuos svarbius savo brolio pradėtus darbus.
Velionio senatoriaus kadencija truks iki 2027 m. sausio, o tai reiškia, kad D. Graham Nordone iki tada užims jo kėdę. Rinkėjai lapkričio 3 d. vyksiančiuose kadencijos vidurio rinkimuose spręs, kas joje dirbs kitą kadenciją.
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