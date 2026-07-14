Pokyčiai Vengrijoje: parlamentas žengė žingsnį link prezidento nušalinimo

P. Magyaro „Tisza“ partija balandį vykusiuose parlamento rinkimuose iškovojo dviejų trečdalių balsų daugumą ir išstūmė iš valdžios nuo 2010 m. premjero pareigas ėjusį dešinįjį nacionalistą V. Orbaną. Turėdamas tokią daugumą, P. Magyaras gali keisti Konstituciją.
Nuo 2024 m. prezidento postą užimantis T. Sylyokas yra V. Orbano patikėtinis. P. Magyaras kaltina jį įvairiais nusižengimais, susijusiais su V. Orbano valdymu. T. Sulyokas ir kiti aukšti valstybės atstovai, pasak P. Magyaro, buvo jo pirmtako „marionetės“.
Tačiau pastaruoju metu padaugėjo kritikos, kad T. Sylyoko nušalinimas gali sukurti pavojingą precedentą. Tarptautinė žmogaus teisių organizacija „Amnesty International“ taip pat pareiškė, kad T. Sulyokas turi teisę į tinkamą procesą. „Fidesz“ partija T. Magyaro veiksmus pavadino „autokratiniais“ – tai kaltinimas, kuris buvo dažnai metamas V. Orbanui per jo kadenciją.
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Reaguodamas į nuogąstavimus, P. Magyaras birželio pabaigoje pareiškė, kad „nedera nepaisyti demokratinės tautos valios ir mandato“. T. Sulyokas patyrė „didelį pasitikėjimo praradimą“, pareiškė vyriausybė.
Tyrimų instituto „21 Research Center“ gegužės mėnesio apklausos duomenimis, 67 proc. Vengrijos rinkėjų nori, kad T. Sulyokas pasitrauktų.