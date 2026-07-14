Pyktis liejasi: ukrainiečiams – rimtas Lenkijos signalas

„Karo prievolės amžiaus ukrainiečiai, gyvenantys Lenkijoje, turi grįžti į Ukrainą ir papildyti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų gretas“, – teigė jis.
Lenkijos gynybos ministras taip pat paragino į Ukrainą grįžti tuos ukrainiečių pabėgėlius, kurie, jo žodžiais, „važinėja prabangiais automobiliais“.
Anksčiau Lenkijos leidinys „Rzeczpospolita“ pranešė, kad Lenkijos vidaus reikalų ministerija baigia rengti pilietybės įstatymo pataisas, kurios labiausiai paveiks Ukrainos piliečius.
LRT bendradarbis Lenkijoje – apie įtampą su Ukraina: atsakė, kodėl tai yra didžiulė grėsmė
Žurnalistai pažymėjo, kad jau daugelį metų ukrainiečiai sudaro didžiausią tautinę grupę, besikreipiančią dėl Lenkijos pilietybės.
Įstatymo pataisų projektas grindžiamas keturiais pagrindiniais pakeitimais. Pirmasis – reikalaujamo gyvenimo Lenkijoje laikotarpio pailginimas iki aštuonerių metų. Tačiau kol kas neaišku, ar į šį laikotarpį bus įskaičiuotas laikinosios apsaugos statuso galiojimo laikas.
Be to, planuojama įvesti natūralizacijos egzaminą, parengtą pagal Danijos modelį. Jis bus laikomas lenkų kalba, reikalaujant ne žemesnio kaip B2 kalbos mokėjimo lygio.
Susiję straipsniai
Svarbiausias naujovės elementas – „lojalumo deklaracija“, kurią užsienietis turės pasirašyti baigęs visą pilietybės suteikimo procedūrą. Teigiama, kad ši deklaracija taptų priemone daryti įtaką asmenims, kurie galėtų veikti prieš Lenkijos interesus.
LenkijaUkrainaukrainiečiai
Rodyti daugiau žymių