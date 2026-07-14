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Pyktis liejasi: ukrainiečiams – rimtas Lenkijos signalas

2026 m. liepos 14 d. 20:15
Lrytas.lt
Visi karo prievolės amžiaus ukrainiečiai, šiuo metu gyvenantys Lenkijoje, turi grįžti į tėvynę, spaudos konferencijoje pareiškė Lenkijos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas.
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„Karo prievolės amžiaus ukrainiečiai, gyvenantys Lenkijoje, turi grįžti į Ukrainą ir papildyti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų gretas“, – teigė jis.
Lenkijos gynybos ministras taip pat paragino į Ukrainą grįžti tuos ukrainiečių pabėgėlius, kurie, jo žodžiais, „važinėja prabangiais automobiliais“.
Anksčiau Lenkijos leidinys „Rzeczpospolita“ pranešė, kad Lenkijos vidaus reikalų ministerija baigia rengti pilietybės įstatymo pataisas, kurios labiausiai paveiks Ukrainos piliečius.

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Žurnalistai pažymėjo, kad jau daugelį metų ukrainiečiai sudaro didžiausią tautinę grupę, besikreipiančią dėl Lenkijos pilietybės.
Įstatymo pataisų projektas grindžiamas keturiais pagrindiniais pakeitimais. Pirmasis – reikalaujamo gyvenimo Lenkijoje laikotarpio pailginimas iki aštuonerių metų. Tačiau kol kas neaišku, ar į šį laikotarpį bus įskaičiuotas laikinosios apsaugos statuso galiojimo laikas.
Be to, planuojama įvesti natūralizacijos egzaminą, parengtą pagal Danijos modelį. Jis bus laikomas lenkų kalba, reikalaujant ne žemesnio kaip B2 kalbos mokėjimo lygio.
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