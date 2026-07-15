Buvęs Vengrijos užsienio reikalų ministras traukiasi iš parlamento – dirbs kinų įmonėje BYD

BYD – pasaulyje pirmaujanti elektromobilių gamintoja – pastaraisiais metais šią Vidurio Europos šalį pavertė savo veiklos centru. Pranešama, kad iš V. Orbano vyriausybės ji yra gavusi apie 450 mln. JAV dolerių finansinę paramą.
Nuo 2014 m. iki gegužės, kai V. Orbanas triuškinamai pralaimėjęs rinkimus atsistatydino, eidamas užsienio reikalų ministro pareigas P. Szijjarto aktyviai dalyvavo vyriausybės pastangose užmegzti ryšius su Kinija, ypač su bendrove BYD.
Nuo 2002 m. parlamentaro pareigas ėjęs P. Szijjarto socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė, kad palieka parlamentą, gavęs „itin prestižinį pasiūlymą“ iš BYD – „vienos iš pasaulyje pirmaujančių įmonių“.
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„Nuo šiandien toliau dirbsiu kaip vadovas, atsakingas už išorinius įmonių grupės santykius ir naujų verslo sričių plėtrą“, – rašė 47-erių politikas.
Ministras pirmininkas Peteris Magyaras, kuris balandžio mėnesį Vengrijoje vykusiuose rinkimuose privertė 16 metų šalį valdžiusį V. Orbaną atsistatydinti, teigė, kad P. Szijjarto „jau seniai atstovauja užsienio interesams“ ir „anksčiau užsiiminėjo lobizmu, siekdamas parūpinti didžiules Vengrijos valstybės subsidijas“ bendrovei BYD.
„Vienintelis skirtumas, palyginti su anksčiau, yra tas, kad nuo šiol Peteris Szijjarto už tą patį „darbą“ gaus atlyginimą ne iš Vengrijos žmonių, o iš savo tikrojo darbdavio“, – tinkle „Facebook“ rašė proeuropietiškasis konservatorius.
Savo pirmąją elektromobilių gamyklą Europoje, esančią pietų Vengrijos Šegedo mieste, BYD pradėjo statyti 2024 m., o praėjusiais metais paskelbė, kad savo regioninį verslo ir mokslinių tyrimų centrą iš Nyderlandų perkels į Budapeštą.
Praėjusiais metais P. Szijjarto teigė, kad vyriausybė skiria bendrovei BYD 20 milijardų forintų (55 mln. eurų) mokesčių mokėtojų pinigų, kad ši atidarytų savo centrą Budapešte.
Automobilių gamintojo gamykla Šegede, kuri gamybos oficialiai dar nepradėjo, taip pat gavo valstybės subsidijas, kurių suma nebuvo atskleista. Tyrimų portalas „Atlatszo“ apskaičiavo, kad bendra finansavimo suma siekia maždaug nuo 120 iki 130 milijardų forintų (maždaug 334–362 mln. eurų).
Eidamas užsienio reikalų ministro pareigas, P. Szijjarto garsėjo nedraugišku požiūriu į Europos diplomatus ir dažnais vizitais į Rusiją.
VengrijaKinijaPeteris Szijjarto
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