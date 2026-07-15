D. Trumpas buvusiai žurnalistei sumokėjo per 5 mln. eurų dėl seksualinio išpuolio ir šmeižto

D. Trumpas sumokėjo E. J. Carroll iš viso 5,6 mln. dolerių (4,9 mln. eurų), rodo antradienį paskelbti teismo dokumentai.
„Džiaugiamės, galėdami pranešti, kad ji gavo kompensaciją“, – pareiškė moters advokatė Roberta Kaplan.
Praėjusią savaitę federalinis teismas Niujorke nurodė išmokėti E. J. Carroll minėtą sumą, kai JAV Aukščiausiasis teismas atsisakė nagrinėti D. Trumpo apeliacinį skundą dėl šio sprendimo. Taigi sprendimas įsigaliojo.
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2023 m. gegužę Niujorko federalinis teismas civilinėje byloje pripažino D. Trumpą atsakingu dėl seksualinio išpuolio prieš E. J. Carroll.
Prisiekusieji nusprendė, kad buvusiai žurnalistei turi būti sumokėti 2 mln. dolerių už išpuolį ir 3 mln. – už vėlesnį šmeižtą. Dabar prie šios sumos prisidėjo ir susikaupusios palūkanos.
E. J. Carroll kaltino D. Trumpą 1996 m. ją seksualiai išnaudojus prabangaus Niujorko prekybos centro „Bergdorf Goodman“ persirengimo kambaryje. Kai ji 2019 m. apie kaltinimus paskelbė knygoje, D. Trumpas išvadino ją „beprote“ ir apkaltino melu.
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Antrajame šmeižto procese Niujorke D. Trumpui nurodyta sumokėti E. J. Carroll 83,3 mln. dolerių. Šis sprendimas buvo patvirtintas apeliaciniame procese, tačiau jo vykdymas lieka sustabdytas.
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