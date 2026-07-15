PasaulisĮvykiai

E. Muskas: M. Le Pen – paskutinė Prancūzijos viltis

2026 m. liepos 15 d. 21:30
Trečiadienį turtingiausias pasaulio žmogus Elonas Muskas pareiškė paramą Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų kandidatei į prezidentus Marine Le Pen, nusprendusiai balotiruotis nepaisant teistumo už sukčiavimą.
Daugiau nuotraukų (1)
„Ji yra paskutinė Prancūzijos viltis“, – platformoje „X“, kurioje turi 240 milijonų sekėjų, rašė jis, taip pat pasidalindamas jos nuotrauka.
E. Muskas jau pirma buvo išreiškęs paramą M. Le Pen, tačiau atrodo, kad tai pirmas kartas, kai jis tai daro jai oficialiai grįžus į kovą dėl centristo prezidento Emmanuelio Macrono posto per kitų metų rinkimus.
Be to, jis yra parėmęs Vokietijos kraštutinės dešinės partiją „AfD“ bei Rumunijos kraštutinių dešiniųjų kandidatą Caliną Georgescu.
Susiję straipsniai
Teismas uždraudė Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderei M. Le Pen 15 mėnesių eiti valstybines pareigas

Teismas uždraudė Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderei M. Le Pen 15 mėnesių eiti valstybines pareigas

Išnarpliojo Rusijos operaciją „Matrioška“: Europoje bando sukelti chaosą

Išnarpliojo Rusijos operaciją „Matrioška“: Europoje bando sukelti chaosą

Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė M. Le Pen sako, kad vis dar ketina siekti prezidento posto

Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė M. Le Pen sako, kad vis dar ketina siekti prezidento posto

Atrodo, kad Prancūzijos užsienio reikalų ministras Jeanas-Noelis Barrotas paragino E. Muską persvarstyti savo paramą.
„Kaip sako prancūzai – savo nuomonės nekeičia tik kvailiai“, – rašė jis.
M. Le Pen vadovaujama, prieš imigraciją nusistačiusi partija „Nacionalinis susivienijimas“ (RN) yra pasiruošusi pasinaudoti, jos nuomone, geriausia iki šiol turėta galimybe po 10 E. Macrono valdymo metų užimti šalies vadovo postą.
Šį mėnesį M. Le Pen pradėjo savo ketvirtąją prezidento rinkimų kampaniją, nors vos prieš keletą valandų apeliacinis teismas buvo palikęs galioti jai paskirtą nuosprendį už Europos Parlamento lėšų pasisavinimą.
Apeliacinės instancijos teismas uždraudė jai 15 mėnesių eiti oficialias pareigas – šis terminas jau yra pasibaigęs – ir skyrė vienerius metus nešioti elektroninę apykoję, tačiau ji nusprendė laimėti laiko, apskųsdama nuosprendį Prancūzijos aukščiausiajam teismui.
Elonas MuskasMarine Le PenPrancūzija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.