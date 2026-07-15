E. Muskas: M. Le Pen – paskutinė Prancūzijos viltis

„Ji yra paskutinė Prancūzijos viltis“, – platformoje „X“, kurioje turi 240 milijonų sekėjų, rašė jis, taip pat pasidalindamas jos nuotrauka.
E. Muskas jau pirma buvo išreiškęs paramą M. Le Pen, tačiau atrodo, kad tai pirmas kartas, kai jis tai daro jai oficialiai grįžus į kovą dėl centristo prezidento Emmanuelio Macrono posto per kitų metų rinkimus.
Be to, jis yra parėmęs Vokietijos kraštutinės dešinės partiją „AfD“ bei Rumunijos kraštutinių dešiniųjų kandidatą Caliną Georgescu.
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Atrodo, kad Prancūzijos užsienio reikalų ministras Jeanas-Noelis Barrotas paragino E. Muską persvarstyti savo paramą.
„Kaip sako prancūzai – savo nuomonės nekeičia tik kvailiai“, – rašė jis.
M. Le Pen vadovaujama, prieš imigraciją nusistačiusi partija „Nacionalinis susivienijimas“ (RN) yra pasiruošusi pasinaudoti, jos nuomone, geriausia iki šiol turėta galimybe po 10 E. Macrono valdymo metų užimti šalies vadovo postą.
Šį mėnesį M. Le Pen pradėjo savo ketvirtąją prezidento rinkimų kampaniją, nors vos prieš keletą valandų apeliacinis teismas buvo palikęs galioti jai paskirtą nuosprendį už Europos Parlamento lėšų pasisavinimą.
Apeliacinės instancijos teismas uždraudė jai 15 mėnesių eiti oficialias pareigas – šis terminas jau yra pasibaigęs – ir skyrė vienerius metus nešioti elektroninę apykoję, tačiau ji nusprendė laimėti laiko, apskųsdama nuosprendį Prancūzijos aukščiausiajam teismui.