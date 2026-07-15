Disidentas apie tai perspėja Ukrainai suaktyvinus atakas prieš Rusijos karinę logistiką ir energetikos infrastruktūrą.
Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna neseniai teigė, kad Ukrainos smūgiai susilpnino Rusiją, o Kyjivas tikisi, kad tai gali suteikti Ukrainai pranašumą prie derybų stalo.
Tačiau G. Kasparovas mano, kad didėjant spaudimui labiau tikėtina, jog V. Putinas eskaluos situaciją, o ne sieks kompromiso. Pasak jo, jeigu Rusija ne pralaimės, o bus su ja pasiektas susitarimas, tai tik suteiks laiko Maskvai persigrupuoti.
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„Pajutęs, kad atsidūrė bėdoje, V. Putinas visada imdavosi eskalacijos. Natūraliausias eskalavimo būdas yra provokacija“, – pareiškė G. Kasparovas, buvęs šachmatų čempionas, tapęs vienu ryškiausių Kremliaus kritikų emigracijoje.
G. Kasparovas mano, kad siekdama didinti įtampą Rusija gali įsiveržti į kurią nors šalį NATO rytų flange, pavyzdžiui, į Latviją arba Estiją, kad patikrintų kitų Aljanso narių, ypač JAV, reakciją.
Jis atmetė argumentus, kad Rusijai stinga resursų atverti dar vieną karo frontą. Pasak G. Kasparovo, siekiant pakenkti NATO patikimumui, Rusijai net nereikėtų pradėti plataus masto invazijos. Ji galėtų tiesiog užimti nedidelį pasienio miestą, galimai tokį, kur gyvena rusakalbiai gyventojai, ir žiūrėti, kaip reaguos NATO.
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Jis ragino Europą savomis priemonėmis didinti spaudimą įtakos grupėms Rusijos viduje, ką anot jo, savo smūgiais giliai Rusijos teritorijoje sėkmingai daro Ukraina.
„Didžiausia mūsų viltis – atriboti V. Putiną nuo elito. Ukrainiečiai puikiai atlieka savo darbą, nes kiekvieną kartą, kai jie kur nors pataiko, kažkas praranda pinigus“, – G. Kasparovas sakė „Politico“.
Jo nuomone, Europos Sąjunga taip pat turėtų sustiprinti sankcijas ir neišduoti turistinių vizų Rusijos piliečiams.
Birželio mėnesį Latvijos žvalgyba taip pat paskelbė, jog Rusija nepajėgi atidaryti antrojo fronto, bet Kremlius svarsto imtis hibridinių atakų, kad kitoms šalims pasiųstų signalą nustoti remti Ukrainą, nes antraip jos pačios sulauktų problemų.
Garis KasparovasVladimiras PutinasRusija
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