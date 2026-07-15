G. Meloni patyrė skaudų pralaimėjimą Italijos parlamente

Po žlugusio referendumo tai jau antroji nesėkmė G. Meloni per kelis mėnesius. Italijoje kitais metais turėtų vykti nauji rinkimai.
G. Meloni su savo koalicija, kurią sudaro dešiniosios ir konservatyvios partijos, valdo nuo 2022 m. rudens. Jei išsilaikys iki vasaros atostogų pabaigos, o tai labai tikėtina, ji rugsėji pradžioje taps ilgiausiai be pertrūkių Italijos vyriausybei vadovaujančia premjere.
G. Meloni jau kurį laiką siekia esminės Rinkimų įstatymų reformos. Ji nori, kad vyriausybės vadovas ateityje būtų renkamas tiesiogiai, o daugiausiai balsų surinkusi partija dalijant vietas parlamente gautų papildomų mandatų. G. Meloni argumentuoja, kad Italijai reikia stabilaus valdymo.
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Pirmadienį buvo balsuojama tik dėl to, kad per parlamento rinkimus ateityje būtų galima vadinamaisiais pirmumo balsais kilstelėti atskirus kandidatus į viršų jų partijos sąraše. Per slaptą balsavimą G. Meloni dėl šio punkto patyrė nesėkmę. Kairioji opozicija iškart pareikalavo jos atsistatydinimo ir naujų rinkimų.
Pralaimėjimas G. Meloni nemalonus, nes jos koalicijos partnerės „Forza Italija“ ir „Lega“ pažadėjo paramą. Iš tikrųjų koalicija parlamente turi pakankamą daugumą. Vadinasi, prieš iniciatyvą balsavo ir koalicijos parlamentarai. Pati G. Melono į nesėkmę reagavo žodžiais: „Mes pabandėme. Pelkė vėl nugalėjo“.
Apklausose G. Meloni su savo partija stabiliai lenkia kitas jėgas.
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