Išnarpliojo Rusijos operaciją „Matrioška“: Europoje bando sukelti chaosą

Buvusiose komunistinėse rytinėse žemėse Saksonijoje-Anhalte ir Meklenburge-Vakarų Pomeranijoje, kur rugsėjo 6 ir 20 d., vyks rinkimai, AfD pirmauja apklausose.
Ši prieš imigrantus nusiteikusi, prorusiška partija siekia perimti regiono vyriausybės kontrolę. Tai būtų pirmasis kraštutinių dešiniųjų jėgų laimėjimas Vokietijoje nuo 1945 m., kuris suduotų smūgį nepopuliariai kanclerio Friedricho Merzo valdančiajai koalicijai.
Pastaraisiais mėnesiais platformose „X“, „TikTok“ ir „Bluesky“ pasirodo vis daugiau dezinformaciją skleidžiančių įrašų.
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Į saugumo klausimus susitelkę įstatymų leidėjai pagrindine šios dezinformacijos kaltininke įtaria esant Maskvą, kuri, pasak jų, pasitelkia AfD Vokietijai destabilizuoti. Partija tai neigia ir tikina pati esanti politinių manipuliacijų auka.
Anoniminių prieš Kremlių kovojančių aktyvistų grupė „Antibot4Navalny“, pavadinta mirusio Rusijos opozicijos veikėjo garbei, pirmąją dezinformacijos kampaniją užfiksavo birželį.
Jos metu internete pasirodė suklastotos žinomų žiniasklaidos priemonių, be kita ko ir naujienų agentūros AFP, pranešimų versijos, kurių tikslas buvo kurstyti nesantaiką tarp Rytų ir Vakarų Vokietijos.
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Socialinių platformų naudotojams pranešus apie paskyras, kuriose buvo dalijamasi šiais įrašais, jos buvo užblokuotos.
Liepos mėnesį grupė aptiko antrąją dezinformacijos kampaniją, kurios metu įrašuose, neva paskelbtuose tokių pirmaujančių Vokietijos žiniasklaidos priemonių kaip viešasis transliuotojas ARD ir „Deutsche Welle“, politikams pažerta kaltinimų korupcija ir seksualiniais nusikaltimais.
Panašių kaltinimų išvengė tik dviejų partijų politikai – AfD ir mažo, prorusiško Sahros Wagenknecht kraštutinės kairės aljanso (BSW).
„Antibot4Navalny“ teigimu, šios kampanijos buvo susijusios su Kremliaus įtakos operacija pavadinimu „Matrioška“, kuri ir anksčiau buvo siejama su melagingo turinio skleidimu politiniais tikslais.
Nors neginčijamų įrodymų apie Rusijos dalyvavimą nėra, „jokio kito įtikinamo paaiškinimo nesama“, teigė vienas grupės aktyvistas, su kuriuo AFP kalbėjosi per žinučių programėlę.
„Mes „Matrioškos“ veiklą kasdien stebime jau apie dvejus su puse metų“, – sakė jis, pabrėždamas, kad kampanijose Vokietijoje šiuo metu naudojami panašūs metodai.
Kaltina AfD dirbant ranka rankon su Rusija
Pasak Žaliųjų partijos parlamentaro ir parlamento žvalgybos priežiūros komiteto pirmininko pavaduotojo Konstantino von Notzo, akivaizdu, kad Rusija ir kraštutinė dešinė dirba ranka rankon.
„Iš Rusijos Vokietijoje skleidžiama naratyvas, kuriam biudžete skirti milijonai ir kuris vėliau yra sąmoningai ir tikslingai retransliuojamas AfD partijos“, – sakė jis AFP, pridurdamas, kad tokie veiksmai šiais laikais rinkimų metu yra gana įprasti.
Opozicijos parlamentaras taip pat apkaltino vyriausybę neveiklumu ir paragino ją galų gale pradėti „šiuos pavojus vertinti rimtai“.
Rusijos ambasada savo pareiškime AFP tokius kaltinimus pavadino „juokingais“ ir teigė, esą Vokietija ir Europa eina „itin pavojingu keliu“, kuris neatitinka jų piliečių interesų.
Valdančioji koalicija, kurią sudaro F. Merzo vadovaujamas centro dešiniųjų CDU/CSU blokas ir centro kairiųjų SPD partija, dažnai kaltina Maskvą vykdant hibridinį karą, kuriame derinama dezinformacija, šnipinėjimas ir sabotažas.
Vokietijos vyriausybė, su kuria susisiekė AFP, operacijos „Matrioška“ tiesiogiai nekomentavo, tačiau teigė, kad „informacijos manipuliavimo operacijos... jau seniai kelia kasdienę grėsmę“.
Vokietijos vidaus saugumo tarnyba (BfV) teigė žinanti apie šią kampaniją socialiniuose tinkluose ir įžvelgianti panašumų su Rusijos grupuote.
Tačiau apie jokias atsakomąsias priemones kol kas nebuvo paskelbta.
Žvalgybos priežiūros komiteto pirmininkas, CDU narys Marcas Henrichmannas teigė, kad Vokietija turi būti atsargi reaguodama į tokias kampanijas, jog nepritrauktų bereikalingo dėmesio.
„Jeigu atkreipdami dėmesį į kampaniją galiausiai suteiksime jai dar daugiau viešumo, tada, be abejo, būsime padarę klaidą“, – sakė jis.
Grupė „Antibot4Navalny“ AFP teigė, kad nors turinio apimtys yra įspūdingos, kampanijos gebėjimas pasiekti žmones kol kas lieka ribotas.
M. Henrichmannas pripažino, kad kai tenka kovoti su kitos valstybės dezinformacijos kampanijomis, vokiečiai yra „šiek tiek atsargesni“, ir paragino suteikti šalies žvalgybos tarnyboms didesnius įgaliojimus.
„Karas dėl protų“
Žvalgybos priežiūros komiteto pirmininko vertinimu, Rusija vykdo „karą dėl protų“, kurio tikslas – sėti baimę ir skaldyti Vokietiją, neseniai pradėjusią milžinišką savo ginkluotųjų pajėgų pertvarką ir tapusią pagrindine Ukrainos rėmėja, siekiant pažaboti Rusijos karines ambicijas.
„Vienas dalykas aiškus: AfD yra Putino ruporas Vokietijoje ir šiuos naratyvus sąmoningai išnaudoja“, – tikino jis.
Partijos lyderiai ir rėmėjai Saksonijos-Anhalto žemėje, kur AfD tikisi laimėti rugsėjo 6 d. vyksiančius regioninius rinkimus, šiuos kaltinimus atmeta.
Jie tikina, kad AfD tiesiog turi sveiko proto, ir būtent todėl ragina vyriausybę nustoti leisti milijardus Ukrainai ir imigrantams bei pasisako už tai, kad Vokietija vėl pradėtų pirkti pigią rusišką energiją, siekdama atgaivinti savo buksuojančią ekonomiką.
„Protingo susitarimo su kita šalimi siekis nereiškia, kad jai dirbi“, – AFP sakė partijos pagrindinis kandidatas regione Ulrichas Siegmundas.
„Vokietijos interesai yra mūsų kompasas, bet norint tarnauti šiems interesams mums taip pat reikia pigių žaliavų, tai yra faktas“, – praėjusį savaitgalį partijos suvažiavimo metu tikino U. Siegmundas.
Partiją palaikantis 66-erių pensininkas Hansas-Joachimas Dietrichas, anksčiau dirbęs sunkvežimio vairuotoju, pabrėžė būtinybę dar aktyviau ginti poziciją, už kurią AfD nuolat sulaukia kritikos.
„Manau, turime ryžtingiau ginti poziciją, įskaitant ir pačioje AfD, kad Rusija yra natūrali mūsų sąjungininkė“, – AFP sakė vyras.
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