Liudininkų teigimu, incidentas įvyko liepos 11 d. „Gazprom“ degalinėje, esančioje Lucenkos gatvėje. Vienas Čeliabinsko gyventojas mėgino įsipilti degalų be eilės, tačiau sulaukęs pastabos atsakė šūviais.
„Žmogui buvo pasakyta stoti į bendrą eilę, kad galėtų įsipilti degalų, bet jis nusprendė, kad to daryti nenori“, – pasakojo įvykio liudininkas. Jis pabrėžė, kad toks elgesys galėjo baigtis dar skaudžiau.
„O jeigu kiekvienas taip reaguotų? Mūsų automobilyje buvo vaikų, juk kulka galėjo pataikyti bet kur“, – pyko rusas.
Degalų krizė gali paaštrėti: Ukraina smogė Rusijos naftos perdirbimo gamyklai už 2,5 tūkst. kilometrų
Pasak jo, kulka nukentėjusiajam pataikė į pilvą.
„Buvo daug kraujo“, – pridūrė įvykį matęs žmogus. Po šaudymo užpuolikas pabėgo iš įvykio vietos. Policija vėliau pranešė jį suradusi ir sulaikiusi.
Didžiulės eilės prie degalinių Rusijoje susidarė dėl šalyje prasidėjusios degalų krizės. Ji kilo po Ukrainos dronų smūgių Rusijos naftos perdirbimo įmonėms.
Socialiniuose tinkluose netrukus išplito daugybė vaizdo įrašų apie konfliktuojančius vairuotojus eilėse prie degalinių.
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Krizė Rusijoje
Dėl nuolatinių Ukrainos dronų atakų Rusijos naftos perdirbimo apimtys sumažėjo iki žemiausio lygio nuo 2005 m., pranešė „Bloomberg“.
„EA Analytics“ duomenimis, Rusija nuo mėnesio pradžios per dieną vidutiniškai perdirbo 3,91 mln. barelių žalios naftos – tai žemiausias užregistruotas lygis nuo 2005 m. kovo mėnesio. Duomenys rodo, kad tai daugiau nei 1,4 mln. barelių per dieną mažiau nei praėjusių metų vidurkis.
Dėl šio sumažėjimo Rusija iki liepos pabaigos uždraudė daugumos dyzelinių degalų eksportą, o benzino ir reaktyvinių degalų eksporto apribojimai jau buvo įvesti anksčiau.
Remdamasis viešais Ukrainos ir Rusijos pareiškimais, „Bloomberg“ apskaičiavo, kad Ukrainos pajėgos per pastarąsias 100 dienų surengė apie 50 atakų prieš Rusijos degalų gamybos įrenginius, smogė mažiausiai 24-ioms iš 34 pagrindinių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų.
Ukrainos ilgojo nuotolio dronai dabar gali pasiekti taikinius, esančius daugiau nei už 2400 kilometrų nuo Ukrainos sienos. Anksčiau šį mėnesį jie puolė didžiausią Rusijos naftos perdirbimo gamyklą Omsko srityje.
Pasak „Bloomberg“, ataka prieš Omsko gamyklą, daugiausia aprūpinančią vidaus rinką, dar labiau apsunkino tiekimą Rusijos vartotojams. Keli šalies regionai – nuo Kaliningrado prie Baltijos jūros iki Rusijos Ramiojo vandenyno pakrantės – praneša apie tiekimo sutrikimus, eilėse prie degalinių tenka laukti valandų valandas, degalų kainos sparčiai auga.