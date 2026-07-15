J. Bidenas prakalbo apie kovą prieš prostatos vėžį: pasidalino džiugia naujiena

2025 m. gegužę, praėjus vos keturiems mėnesiams po to, kai baigė kadenciją būdamas vyriausias kada nors šias pareigas ėjęs prezidentas, J. Bidenas atskleidė, kad jam buvo diagnozuota agresyvi prostatos vėžio forma, kuri išplito į kaulus.
Vėliau jam pradėta spindulinė terapija.
„Nuo tada, kai pasitraukiau, daugybė žmonių manęs klausia, Joe, kuo užsiimi“, – socialiniame tinkle „X“ paskelbtame vaizdo įraše sakė 83-erių politikas.
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„Daug laiko praleidžiu su šeima. Susitaikiau su vėžio diagnoze, gydausi, ir viskas vyksta tikrai gerai“, – sakė jis, dėkodamas gerbėjams.
Jis sakė, kad būsimos prezidento memuarų knygos „Promise Me, America“ tema bus „sunkumai, su kuriais susidūrėme kaip tauta, sprendimai, kuriuos priėmiau, ir kodėl juos priėmiau“.
Jis išvardijo keletą svarbiausių įvykių, pažymėjusių jo 2021–2025 m. prezidentavimo laikotarpį, įskaitant 2021 m. sausio 6 d. Donaldo Trumpo rėmėjų išpuolį prieš JAV Kapitolijų, karą Ukrainoje ir JAV pajėgų išvedimą iš Afganistano.
Knygoje taip pat bus aptarta „kodėl nusprendžiau siekti perrinkimo ir kodėl nusprendžiau pasitraukti“, sakė J. Bidenas.
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Nepaisydamas nuolatinių klausimų apie sveikatą – juk jis buvo vyriausias visų laikų JAV prezidentas – tuo metu 81-erių J. Bidenas 2024 m. nusprendė siekti antros kadencijos.
Po katastrofiško pasirodymo 2024 m. birželio mėnesį vykusiuose debatuose su D. Trumpu ir didžiulio spaudimo iš demokratų pusės J. Bidenas paskelbė apie pasitraukimą iš rinkimų.
D. Trumpas vėliau nugalėjo J. Bideną pakeitusią kandidatę – tuometę viceprezidentę Kamalą Harris.
D. Trumpas, kuriam birželį sukako 80 metų, baigdamas savo kadenciją 2029 m. sausio mėnesį bus vyresnis nei buvo J. Bidenas.
J. Bideno memuarai, kurių išleidimas numatytas 2026 m. lapkričio 17 d., pasirodys praėjus kelioms savaitėms po lemiamų vidurio kadencijos rinkimų.
K. Harris savo memuarus išleido praėjusiais metais. Knygoje, pavadintoje „107 Days“, aprašoma jos trumpesnė nei įprastai rinkimų kampanija prieš D. Trumpą, kai J. Bidenas pasitraukė iš rinkimų.