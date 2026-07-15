JAV demokratai Senate blokuoja gynybos įstatymo projektą

„Trumpas pradėjo šį karą be autorizavimo, be strategijos, be išėjimo plano“, – sakė demokratų frakcijos Senate vadovas Chuckas Schumeris. Per procedūrinį balsavimą projektas nesurinko reikalingos 60 balsų daugumos 100 vietų Senate. Už buvo 50 senatorių, o 46 pasisakė prieš, todėl pritrūko balsų teisėkūros procedūrai tęsti.
Demokratai baiminasi, kad 1,15 trln. dolerių biudžeto priėmimas gali būti įvertintas kaip pritarimas karui prieš Iraną. Šis įstatymas, vadinamasis Nacionalinės gynybos įgaliojimų aktas (NDAA), paprastai priimamas sulaukiant plataus abiejų partijų palaikymo ir daugiau nei šešis dešimtmečius įsigalioja kasmet.
Respublikonų daugumos lyderis Johnas Thune‘as apkaltino demokratus politiką keliant aukščiau saugumo. Minėtu įstatymu nustatomos išlaidos kariuomenei – nuo laivų ir lėktuvų įsigijimo iki karių algų didinimo.
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Nepaisant nesėkmės, NDAA priėmimo procesas dar tik prasideda. Kiekvienais metais Atstovų Rūmai ir Senatas priima savo NDAA versijas, o vėliau Ginkluotųjų pajėgų komitetų derybininkai parengia kompromisinį tekstą, dėl kurio vėl balsuojama abiejuose rūmuose.
Jei kompromisinė versija bus priimta, ji bus perduota Baltiesiems rūmams, kur prezidentas Donaldas Trumpas galės ją pasirašyti arba pasinaudoti veto teise.