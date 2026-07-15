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JAV iždo sekretorius pristatė aukso monetą su D. Trumpo atvaizdu

2026 m. liepos 15 d. 21:27
JAV prezidento Donaldo Trumpo atvaizdas netrukus atsiras ant dar vieno objekto – šįkart tai vieno dolerio vertės aukso moneta, kurią trečiadienį pristatė iždo sekretorius Scottas Bessentas.
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Ji skirta pažymėti Jungtinių Valstijų 250-ąsias metines ir „pagerbti ilgalaikį laisvės palikimą bei ilgalaikį patriotizmo simbolį“, platformoje „X“ paskelbė S. Bessentas.
Jo įraše galima matyti ir monetos pavyzdį. Anot S. Bessento, JAV monetų kalykla pradės gaminti šią monetą, tačiau kol kas neaišku, kada tiksliai ji atsiras prekyboje.
Šį mėnesį S. Bessentas platformoje „X“ jau yra pasidalijęs D. Trumpo įkeltu 100 dolerių banknoto pavyzdžiu su prezidento ir jo paties parašais.
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D. Trumpo vardu pavadintų projektų, vietų ir pastatų pavyzdžių – begalė. Visai neseniai Floridos valstijos Palm Byčo oro uostas buvo oficialiai pervadintas į Prezidento Donaldo J. Trumpo tarptautinį oro uostą, o kodas iš PBI (Palm Beach International Airport – Palm Byčo tarptautinis oro uostas) buvo pakeistas į DJT – prezidento inicialus.
JAV oro uostai ir kitos vietos dažnai pavadinami buvusių prezidentų vardais, tačiau prezidentui dar gyvam esant pastatus pervadinti nėra įprasta.
Stebėtojai įžvelgia panašumų tarp D. Trumpo veiksmų ir autokratų elgesio.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)JAV doleris

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