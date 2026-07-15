Lenkija vėl perėmė Rusijos karo lėktuvus virš Baltijos jūros

„Rusai vėl agresyviai stebėjo mūsų oro gynybos sistemų integracijos pratybas virš Baltijos jūros“, – socialiniame tinkle X parašė ministras ir pridūrė, kad dėl šios priežasties iš Malborko pakelti du budintys lėktuvai perėmė du iš Kaliningrado atskridusius rusų lėktuvus Su-30SM2.
Pasak ministro, Rusijos lėktuvai nesiartino prie Lenkijos oro erdvės.
Virš Baltijos vandenų veikė pora Švedijos naikintuvų ir jie palydėjo perimtus karo lėktuvus, pridūrė W. Kosiniakas-Kamyszas.
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Antradienį Lenkija perėmė Rusijos žvalgybos lėktuvą Il-20 virš tarptautinių vandenų Baltijos jūroje. Šis atvejis prisidėjo prie augančio Maskvos organizuotų karinių incidentų skaičiaus regione nuo tada, kai Rusija pradėjo plataus masto karą su Ukraina.
Po antradienio incidento W. Kosiniakas-Kamyszas rusų lėktuvo skrydį įvertino kaip Kremliaus siekį išbandyti NATO pasirengimą.
„Tai pirmas per ilgą laiką Rusijos bandymas priartėti prie mūsų jūrų sienos, siekiant identifikuoti mūsų oro gynybos sistemas“, – pridūrė jis.
Rusijos žvalgybiniai orlaiviai nuolat skraido virš Baltijos jūros, dažnai išjungę atsakiklius ir nepateikę skrydžio planų, todėl juos sunkiau atpažinti ir sekti.
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