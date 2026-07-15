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Netoli San Fransisko Alkatraso – nelaimė: nuskendus laivui žuvo žmogus

2026 m. liepos 15 d. 11:04
Netoli Alkatraso salos – buvusio kalėjimo ir turistų lankomos vietos San Fransisko įlankoje – nuskendus 19 žmonių plukdžiusiam laivui žuvo vienas asmuo, o dar du dingo be žinios, antradienį pranešė JAV pareigūnai.
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Vietos ugniagesių ir policijos komandų sraigtasparniai, lėktuvai ir gelbėjimo laivai kartu su JAV pakrančių apsaugos tarnyba ieškojo dingusiųjų.
Ugniagesių vadas Deanas Crispenas trumpame vaizdo įraše, kurį socialiniame tinkle „Instagram“ paskelbė San Fransisko meras, sakė, kad gelbėtojai apie 15.35 val. (vietos, 1.35 val. Lietuvos laiku) iš pradžių sureagavo į pranešimą apie „degantį laivą, esantį už 600 jardų (apie 550 metrų) nuo Alkatraso“ salos.
Kai gelbėtojai priartėjo, laivas apvirto ir buvo stengiamasi atgaivinti žmogų, kuris mirė.

Nelaimė netoli turistų lankomos vietos San Francisko įlankoje: nuskendus laivui žuvo vienas žmogus

„Jie iš karto pradėjo gaivinimą, perkėlė šį pacientą į krantą. Konstatuota jo mirtis“, – teigė D. Crispenas.
„Du žmonės tebėra dingę be žinios, nugaišo vienas šuo“, – kalbėjo jis.
San Fransisko priešgaisrinės tarnybos leitenantas Elias Mariano naujienų agentūrai AFP tvirtino, kad dviejų vis dar dingusių žmonių paieška bus tęsiama visą naktį. Anot E. Mariano, tai buvo privatus motorlaivis iš Stoktono, Kalifornijos.
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Valdžios institucijos nežino, ar laivas plaukė į Alkatrasą – svarbią turistų traukos vietą, kurioje vis dar stovi uždaryti garsaus buvusio kalėjimo pastatai. „Los Angeles Times“ pranešė, kad bent vienas žmogus buvo sunkiai sužeistas vandenyje, kai atvyko gelbėtojai. Valdžia patvirtino, kad likę 16 keleivių buvo išgelbėti.
Vietos televizijos stotys parodė filmuotą medžiagą, kurioje užfiksuotos paskutinės laivo skendimo San Fransisko įlankoje akimirkos.
San FransiskasAlkatrasasžuvo
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