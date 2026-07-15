Ukrainos gynybos ministras palieka pareigas: sprendimui įtakos turėjo konfliktas su kariuomenės vadu

M. Fiodorovas paskelbė galutinę žinybos darbo ataskaitą ir padėkojo komandai, kariškiams bei partneriams. Buvęs ministras parašė, kad jam buvo „didelė garbė tarnauti Ukrainos tautai“.
Tarp pasiekimų jis įvardijo „Starlink“ sistemos atjungimą Rusijos kariškiams. Taip pat prie jų M. Fiodorovas priskyrė masinį dronų pirkimų padidinimą, naujų programų Bepiločių sistemų pajėgoms paleidimą, sutartis dėl „Patriot“ raketų, „Gripen“ naikintuvų pirkimą, Ukrainos balistinės programos plėtrą ir dešimčių milijardų dolerių tarptautinės karinės paramos pritraukimą.
Jis taip pat pranešė apie sėkmingą Ukrainos balistinės raketos bandymą vyriausybės atsistatydinimo dieną.
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Be to, jis pripažino, kad nepavyko užbaigti Gynybos ministerijos transformacijos pagal NATO standartus, perkelti visų pirkimų į viešuosius konkursus ir suformuoti atsakomybės už priimtus sprendimus kultūros.
Anksčiau liaudies deputatai pranešė, kad naujoje vyriausybėje Gynybos ministerijai vadovaus Ihoris Klymenka, o Vidaus reikalų ministerijai – Ivanas Vyhivskis.
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Žiniasklaida rašė, jog prezidentas Volodymyras Zelenskis per frakcijos „Tautos tarnas“ posėdį pareiškė, kad M. Fiodorovas turi sisteminį konfliktą su Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiuoju vadu Oleksandru Syrskiu ir kariuomene, kurio niekaip nepavyksta išspręsti.
Taip pat buvo pažymėta, kad M. Fiodorovas lieka prezidento komandoje, „tačiau ką jis veiks, paaiškės kitą savaitę“.