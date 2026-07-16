JAV nori globalizuoti kovą su kraštutinių kairiųjų terorizmu

Renginyje, pavadintame „Politinio terorizmo atgimimas“, turėtų dalyvauti daugiau kaip 60 delegacijų iš Europos ir Azijos. Jam pirmininkaus valstybės sekretorius Marco Rubio.
„Kraštutinių kairiųjų politinis terorizmas yra reali ir tarptautinė grėsmė, kuri egzistuoja jau kelis dešimtmečius, tačiau dabar atgimsta“, – tokie žodžiai ketvirtadienį turėtų nuskambėti M. Rubio įžanginėje kalboje, sakė vienas aukšto rango Valstybės departamento pareigūnas.
Remiantis iš anksto parengtais komentarais, M. Rubio sieks pavaizduoti kairiųjų terorizmą kaip „unikalaus blogio, kylančio iš gilaus pasipiktinimo civilizacija“, rezultatą, kuris „virsta skirtingomis ideologinėmis formuluotėmis“.
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„Tai sukilimas prieš civilizaciją ir tuos, kurie ją kuria ar palaiko“, – taip turėtų pasakyti M. Rubio.
Tačiau duomenys, pateikiami 2025 m. pasirodžiusioje išsamioje Strateginių ir tarptautinių studijų centro (CSIS) ataskaitoje, rodo, kad nors Jungtinėse Valstijose šiek tiek išaugo kairiųjų išpuolių skaičius, nuo 1994 m. įvyko daug daugiau dešiniųjų teroristinių išpuolių.
„Pastaraisiais metais Jungtinėse Valstijose padidėjo kairiųjų teroristinių išpuolių ir sąmokslų skaičius, tačiau tokio smurto apimtys pakilo nuo labai žemo lygio ir išlieka kur kas mažesnės, lyginant su istoriniu dešiniųjų ir džihadistų užpuolikų smurto lygiu“, – pažymima ataskaitoje.
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Pavyzdžiui, 2020 m. Jungtinėse Valstijose būta 30 teroristinių išpuolių ar sąmokslų, kuriuos įvykdė dešinieji, palyginti su aštuoniais kairiųjų ir trimis džihadistų grupuočių išpuoliais, teigiama ataskaitoje.
Europa yra „inkubatorius“
Nepaisant to, JAV pareigūnai tvirtina, kad kairiųjų politinio terorizmo klausimas „iš tikrųjų nebuvo veiksmingai sprendžiamas bendromis jėgomis“, atsižvelgiant į jo tarptautinį pobūdį, nurodė aukštas Valstybės departamento pareigūnas,
Neseniai pristatytoje „Jungtinių Valstijų kovos su terorizmu strategijoje“ D. Trumpo administracija nukreipė strėles į Europą ir pavadino ją „terorizmo grėsmių inkubatoriumi“.
Pareigūnai atkreipia dėmesį į Prancūzijos geležinkelių tinklo sabotažą pirmąją 2024 m. olimpinių žaidynių dieną – tai, valdžios institucijų teigimu, yra tradicinė kraštutinių kairiųjų taktika – ir Prancūzijos nacionalistinių pažiūrų aktyvisto Quentino Deranque nužudymą vasario mėnesį, priskiriamą antifašistinio judėjimo nariams.
Jie taip pat mini anksčiau šį mėnesį surengtą išpuolį prieš kelis konservatyvios Graikijos partijos „Naujoji demokratija“ narius, per kurį žuvo vienas žmogus, o dar keturi buvo sužeisti.
Ataskaitoje terorizmo grėsmės Jungtinėms Valstijoms suskirstomos į tris kategorijas: „narkoteroristai ir tarptautinės gaujos“, „istoriniai islamo teroristai“ ir „smurtą naudojantys kairieji ekstremistai, įskaitant anarchistus ir antifašistus“.
Taip atsiribojama nuo prezidento Joe Bideno administracijos, kuri didžiausiomis grėsmėmis laikė kraštutinių dešiniųjų grupuotes, ypač baltųjų viršenybės šalininkų organizacijas.
„Antifa“ judėjimas, kurio pavadinime trumpinamas žodis „antifašizmas“, tapo ypatingu D. Trumpo administracijos taikiniu – praėjusiais metais po konservatyvių pažiūrų nuomonės formuotojo Charlie Kirko nužudymo pareigūnai paskelbė ją „vidaus teroristine organizacija“.
Tačiau ekspertai sako, kad „antifa“ yra miglotas kairiųjų aktyvistų judėjimas, kuris yra labiau politinė ideologija, o ne organizuota grupuotė.
Užsienyje Vašingtonas pritaikė sankcijas Europos grupuotėms, įskaitant Vokietijoje įsikūrusią „Antifa Ost“ ir dar tris anarchistų grupuotes Italijoje bei Graikijoje.