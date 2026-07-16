Kinija ir Šiaurės Korėja „stiprins kovinę vienybę“

Jis Šiaurės Korėjos sostinėje Pchenjane priėmė Kinijos partijos funkcionierių Wang Huningą, kuris yra politinio biuro nuolatinio komiteto narys.
Wang Huningas dar iki penktadienio lankysis Šiaurės Korėjoje. Jo trijų dienų valstybinio vizito tikslas yra paminėti 65-ąsias šalių abipusės pagalbos sutarties metines. Jos kadais per Korėjos karą (1950–1953) kovojo petys petin.
Ši sutartis, anot Wang Huningo, sukūrė „teisinį pagrindą įtvirtinti krauju užgrūdintą abiejų šalių kovinę draugystę“.
Šiaurės Korėja tęsia karinę plėtrą: karinį jūrų laivyną aprūpins branduoliniais ginklais
Kinijos valstybinė žiniasklaida paskelbė tik apie savo atstovo vizitą Pchenjane, tačiau apie susitikimus kol kas informacijos nepateikė. Wang Huningas priklauso artimiausiam Komunistų partijos valdžios ratui ir yra laikomas artimu šalies ir partijos lyderio Xi Jinpingo patikėtiniu. Šis birželio pradžioje lankėsi Šiaurės Korėjoje. Tada Xi Jinpingas ir Šiaurės Korėjos vadovas Kim Jong Unas paskelbė apie „naują erą“ dvišaliuose santykiuose.
Kinijos Liaudies Respublika yra svarbiausia Šiaurės Korėjos prekybos partnerė ir sąjungininkė. Regione vis vyksta karinės galios demonstravimas.
Praėjusią savaitę Kinijos kariuomenė per retą bandymą iš branduolinio povandeninio laivo paleido tarpžemyninę raketą, kuri, remiantis JAV duomenimis, nukrito Ramiojo vandenyno pietuose. Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jon Unas pastaraisiais metais smarkiai išplėtė savo branduolinę programą. Be to, Šiaurės Korėja užmezgė šaliai beprecedentį karinį bendradarbiavimą su Rusija.
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Nuo Rusijos agresijos prieš Ukrainą pradžios Pchenjanas ne tik tiekė didelius kiekius šaudmenų ir artilerijos sviedinių į Maskvą, bet ir nusiuntė iki 15 tūkst. karių Rusijos ginkluotosioms pajėgoms paremti.