L. Grahamo mirtis atvėrė pavojingą spragą: tai skaudus smūgis D. Trumpui

L. Grahamas buvo vienas iš Senato respublikonų partijos patikimiausių ryšių su D. Trumpu, perduodantis prezidento reikalavimus skeptiškiems senatoriams bei kartu paaiškinantis Senato realybę Baltiesiems rūmams, rašė „Politico“.
„Jis galėdavo įeiti ir gauti patvirtinimą, – sekmadienį NBC televizijos laidai „Meet the Press“ kalbėjo pats D. Trumpas. – Jam pavykdavo palenkti žmones į savo pusę. Aš dažnai neprašydavau jo pagalbos, bet jeigu iškildavo problemų su demokratais, jam pavykdavo jas išspręsti.“
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Prieš mirtį – skambutis D. Trumpui
D. Trumpas pasakojo, kad likus kelioms valandoms iki žinios apie mirtį sulaukė L. Grahamo skambučio. L. Grahamas norėjo aptarti aptarti vadinamąjį Amerikos išsaugojimo aktą, kuris įtvirtintų būtinybę pristatyti galiojantį dokumentą, patvirtinantį Amerikos pilietybę, norint balsuoti prezidento arba vietiniuose rinkimuose.
Šis Respublikonų partijos siūlomas aktas jau kelis mėnesius yra uždelstas Senate. Kaip dar aiškino pats įstatymą rėmęs L. Grahamas, dauguma Senato respublikonų nenori panaikinti 60 balsų „filibusterio‘‘ taisyklės.
Tai buvo vienas iš pagrindinių nesutarimų tarp Baltųjų rūmų ir labiau tradicijomis sekančio Senato, kurį turėjo išspręsti L. Grahamas ir kiti per pirmąją ir antrąją D. Trumpo kadencijas.
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Būtent per įkaitusias diskusijas tarp Senato respublikonų ir D. Trumpo L. Grahamas ir mažindavo įtampą.
Jis padėjo priimti ir praėjusių metų, ir šių metų imigracijos kontrolės užtikrinimą liečiančius įstatymus, kuriuos D. Trumpas pavadino „dideliais ir puikiais“.
Ukrainos užtarėjas
Tačiau L. Grahamo galios turėjo savo limitus: jis buvo vienas iš stipriausių JAV pagalbos Ukrainai rėmėjų, o D. Trumpas šios pozicijos laikėsi rečiau.
„L. Grahamo vaidmuo Senate ir bendrininko vaidmuo tarp administracijos ir Senato bei patikimo patarėjo buvo milžiniškas, – kalbėjo Baltųjų rūmų pareigūnas, panoręs kalbėti anonimiškai. – Tai žlugdantis pasikeitimas. Visi prisidedantys prie administracijos ir leidžiamosios valdžios yra nusiminę.“
Kitas Vyriausybei artimas asmuo pabrėžė: „L. Grahamo sugebėjimai komunikuoti ir įtikinti vykdomąją valdžią buvo daugiamačiai – nuo žaidimo golfu, pasirodymų televizijoje, iki vakarienių su administracijos pareigūnais. Manau, kad L. Grahamas matė savo santykius su prezidentu kaip ilgamečio ir gero draugo, padedančio jam išreikšti savo prioritetus Senate“.
Vienintelis, galėjęs D. Trumpui pasakyti tai, ko šis nenorėjo girdėti
Pakeisti L. Grahamą nebus lengva – yra vos keli respublikonai, kurie turėtų stiprų ryšį su Baltaisiais rūmais.
Be to, L. Grahamas mirė ir po to, kai kito D. Trumpo Baltųjų rūmų bendrininkas, buvęs Oklahomos senatorius, Markwayne‘as Mullinas perėjo į JAV nacionalinio saugumo sekretoriaus pareigas.
„Politico“ kalbintas Baltųjų rūmų pareigūnas pabrėžė, kad dar per anksti spręsti, kas galėtų užimti vaidmenį kaip D. Trumpo patarėjas Senate.
Vienas iš respublikonų senatorių teigė, kad joks kitas kolega negalėtų atlikti vaidmens, kurį atliko L. Grahamas.
„Lindsey žinojo savo vietą, bet taip pat jis buvo vienintelis senatorius, kuris galėjo pasakyti D. Trumpui, ko šis nenorėdavo girdėti ir nesulaukti aštrios, neigiamos reakcijos, – teigė įstatymų leidėjas -Dauguma mūsų gali pasikalbėti su prezidentu, bet niekas negali su juo sutarti taip, kaip galėjo Lindsey.“
Kiti senatoriai, įskaitant Katie Britt iš Alabamos, Ricką Scottą iš Floridos, Ericą Schmittą iš Misūrio ir Billą Hagerty iš Tenesio, yra žinomi kaip dažnai bendraujantys su D. Trumpu, bet nė vienas neturi ilgos patirties Senate ir stiprių vietinių bei užsienio ryšių, kurie L. Grahamą pavertė, sunkiai pakeičiamu prezidento patarėju.
„Lindsey mokėjo bendrauti su prezidentu taip sklandžiai kaip niekas kitas“,– teigė vyresnysis respublikono senatoriaus patarėjas.
„Jis artimas su Ricku Scottu, bet mažai žmonių ji mėgsta“,– teigė kitas Baltųjų Rūmų pareigūnas – Galiu matyti Katie Britt, bandančią užimti šį vaidmenį“.
Pirmadienį paskelbta, kad L. Grahamo vietą Senate užims jo sesuo, sulaukusi daug kritikos dėl patirties trūkumo.
Davė patarimus dėl Irano konflikto
L. Grahamo vaidmuo buvo ypatingai svarbus, kai D. Trumpo santykiai dėl jo pykčio su Senato daugumos lyderiu Johnu Thune ir Senato Respublikonų partijos konferencija tapo įtempti.
L. Grahamo įtaka buvo akivaizdžiai pastebima per D. Trumpo antrąją kadenciją.
Neilgai po D. Trumpo pergalės 2024 m., kartu jie per viena iš savo dažnų golfo žaidimų, svarstė, ko galima būtų pasiekti.
L. Grahamas vėliau atsiminė, kaip jis skatino D. Trumpą atlikti drastiškesnius veiksmus kovojant su narkotikų prekyba ir priimant sprendimus dėl Irano konfrontacijos.
Abu veiksmai buvo įvykdyti.
Užsiėmė taikdario vaidmenį
L. Grahamas dažnai kontaktavo su D. Trumpu ir užsienio lyderiais prieš pat prezidento sprendimą atakuoti Iraną.
Kaip JAV rūmų biudžeto komiteto pirmininkas, jis padėjo pravesti du didžiausius D. Trumpo įstatymus per Senatą ir buvo besiruošiantis, tai padaryti trečią kartą šį rudenį.
Per praeitų metų diskusiją dėl „didelio ir puikaus įstatymo“, L. Grahamas buvo viena iš centrinių figūrų, bandančių išlaikyti konferencijos eigą, kol konservatyvūs radikalai ir nuosaikūs respublikonai ginčijosi.
„Niekada nepamiršiu vienų Senato pietų, kai keli senatoriai nenorėjo laikytis programos plano ir Lindsey užtikrino, kad visi būtų toje pačioje pusėje iki pietų pabaigos“, -„X“ platformoje rašė JAV patarėjas vidaus saugumo klausimais Stephenas Milleris.
Per ilgą JAV nacionalinio saugumo departamento sustabdymą šiais metais, L. Grahamas kartu su senatoriais K. Britt, Bernie Moreno ir Steve Dainesu keliavo į Baltuosius rūmus šį kovą, norėdami įtikinti D. Trumpą užbaigti nesutarimus su demokratais.
Kalbėjo apie sankcijas Rusijai
Šių metų balandį senatorius kartu su Senato daugumos lyderiu Johnu Barrasso dar kartą keliavo į Baltuosius rūmus su bandymu įtikinti D. Trumpą patvirtinti Senato patvarkytą imigracijos biudžeto įstatymą. Po susitikimo prezidentas, ilgai nelaukiant, sutiko su Senato patvarkymais.
Po to, kai D. Trumpas atšaukė planus atnaujinti sekimo įstatymą ir Jay Claytono nacionalinės žvalgybos direktoriaus nominaciją šį birželį, Senato respublikonai privačiai atplukdė L. Grahamą.
„Jie tikėjosi, kad šis galės padėti išspręsti nesutarimą, atsižvelgiant į jo santykius su D. Trumpu ir jo patirtį nacionalinio saugumo srityje“, – teigė du anoniminiai šaltiniai.
L. Grahamas taip pat buvo svarbi dalis dviejų partijų senatorių grupės, kurie praleido mėnesius tariantis su Baltaisiais rūmais dėl naujų sankcijų Rusijos prekybos partneriams. Apie pasiektą susitarimą su administracija, leidžiančia projektui judėti toliau, skelbtą dar praėjusią savaitę.
Netikėtai užsimezgęs ryšys
Kas pavertė L. Grahamo vaidmenį kaip bendrininką tarp Senato ir prezidento stebinantį, yra tai, kaip šie santykiai su D. Trumpu užsimezgė: iš pradžių jiedu buvo politiniai varžovai prezidento rinkimuose, kurie vyko prieš dešimtmetį.
„Jeigu būtumėte man 2016 m. pasakę, kad aš būsiu vienas iš jo geresnių draugų, artimų patarėjų ir, kad žavėčiausi juo kaip prezidentu, taip kaip žaviuosi dabar, būčiau jumis nepatikėjęs“,– dar šiais metais interviu „Politico“ teigė pats L. Grahamas.
Ir pridūrė: „Manau, kad prezidentas mato manyje, žmogų, kuris gali padaryti tai, ką reikia.“
Parengta pagal „Politico“ informaciją.
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